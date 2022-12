Gildo Insfrán defendió una polémica ley electoral

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán defendió la continuidad de la polémica Ley de Lemas -que es cuestionada por Juntos por el Cambio-, al considerar que muchos de quienes critican esta norma se valen después de ese mecanismo electoral "para ocupar cargos".

“Todas las leyes electorales tienen sus pros y sus contras. Si bien algunos chillan, se valen de la Ley de Lemas para ocupar cargos, porque de otra forma no pueden llegar a ningún lado", señaló Insfrán al encabezar el operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” en la localidad de Comandante Fontana.

Allí, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente local Juan Carlos Jacquemin, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, la senadora María Teresa González entre otras autoridades.

“Para tranquilidad de la oposición no pensamos modificar la Ley de Lemas. Seguirá funcionando. Que se queden tranquilos, que traten de armar los distintos sublemas y que no se preocupen por los problemas de nuestra casa. Porque eso lo arreglamos nosotros”, apuntó el jefe de Estado provincial.

En otro orden, Insfrán hizo un llamado a vacunarse contra el coronavirus, al recodar que la "pandemia no pasó” y adelantó que el gobierno de la provincia empezará nuevamente a implementar operativos de inoculación "pueblo por pueblo" para evitar la propagación de contagios.

En cuanto a lo económico, Insfrán evaluó que el país atraviesa dificultades económicas, al igual que otras naciones del mundo, pero evaluó que en Argentina, "hay una burguesía sin sentido nacional".

"Muchos sectores empresariales son burgueses sin nacionalidad. Les interesa acumular riquezas a expensas de explotar y sacarle al que menos tiene”, fustigó el mandatario provincial.

En ese sentido, el gobernador aludió a la industria de alimentos, y en particular a a las veinte firmas "formadoras de precios que cubren el 80% del mercado argentino". “Si no le ayudamos a nuestro Gobierno nacional a poner en caja a esta gente, es lógico que la inflación seguirá. El salario no les alcanza, porque con los aumentos de precios se pierde el valor adquisitivo”, puntualizó.

Qué es la Ley de Lemas

En concreto, consiste en que un lema puede tener varios candidatos que representan un "sublema". El ganador es el candidato más votado del lema más elegido.

Es decir, el candidato A puede ser el más votado y perder las elecciones si los candidatos B y C representan a otro lema que sumando los votos de esos dos candidatos supera al candidato A.

En otras palabras, se presentan candidaturas de los sublemas agrupados en torno a un lema. Los electores escogen la lista de candidatos (sublema) de su preferencia. En el conteo de votos se suman todas las preferencias de los sublemas al lema en torno al cual están agrupados.