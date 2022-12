El ambicioso plan radical que proyecta dos décadas de gobierno en Mendoza

El próximo viernes comenzará a correr el octavo año de gestión de Cambia Mendoza al frente del Gobierno de Mendoza. El proyecto político liderado por la UCR que inició Alfredo Cornejo en 2015 y que continúa actualmente Rodolfo Suarez encara la etapa final de su segundo mandato con una clara hegemonía en el escenario político provincial. En esta coyuntura, el radicalismo se plantea los ambiciosos objetivos de prolongar su poder por dos décadas e incluso proyecta alcanzar los dos tercios en la Legislatura en la próxima elección.

Estas expresiones de deseo fueron puestas de manifiesto por Cornejo y Suarez durante el congreso anual partidario de la UCR, que se celebró este sábado. Los dirigentes fueron los principales oradores de la cumbre que reunió a intendentes, legisladores nacionales, provinciales y una multitud de correligionarios.

En sus discursos ponderaron las políticas públicas llevadas adelante durante los últimos siete años de gobierno en la provincia y plantearon ambiciosos desafíos de cara lo que viene.

“Es probable que este ciclo del radicalismo dure más años gobernando la provincia de los que duró el peronismo esos 12 años. Podemos lograrlo, pero es Mendoza sin reelección de gobernador. Lograr esto sin reelección de gobernador nos da merito a nosotros. Vamos con probabilidad para 12 años de gobernar y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, porque lo hemos construido todos a eso”, planteó Cornejo.

En esta línea sostuvo que es fundamental mantener el rumbo de la gestión “para que este ciclo no sea solo de 8 años y pueda ser no solo de 12, de 16 o de 20 años. Porque este equipo intergeneracional que estamos construyendo puede gobernar Mendoza por dos décadas y hacerla grande en un contexto macroeconómico”. “Puede gobernarla con alta institucionalidad, no podemos hacer los políticos lo que se nos da la gana y no lo hacemos en Mendoza”, agregó.

Por su parte, Suarez realizó un balance de su gobierno y recordó el impulso al proyecto de reforma de la Constitución provincial, que se encuentra frenado en la Legislatura debido a que el peronismo ha decido no aportar los votos para alcanzar los dos tercios necesarios en ambas cámaras para avanzar con el debate de la iniciativa.

Al respecto, el gobernador indicó que “quizá en la próxima elección podamos llegar a los dos tercios, si seguimos así no es mucho lo que nos falta para los legisladores que tenemos que tener”.

Consultado posteriormente por estos dichos, el mandatario dijo a MDZ que “los cambios tienen que ser profundos. Con la reforma de la Constitución nosotros estamos planteando que tenga una cláusula del equilibrio fiscal, de que las cámaras legislativas se reduzcan a una sola con la mitad de legisladores, porque eso es empatía y bajar el costo de la política. La elección de medio término no tiene sentido, estar eligiendo y votando cada dos años. Son todas reformas que no las podemos hacer si el peronismo no habilita el debate y no lo están habilitando”.

“Pedimos a la sociedad que nos siga acompañando a este equipo que está gobernando en Mendoza por estas razones que decimos y que hemos expresado”, afirmó de cara a las elecciones del 2023.

A su vez, Cornejo remarcó que “se plantearon objetivos ambiciosos pero no se vaticinaron que van a ocurrir. Es como una expresión de deseo, luego la ciudadanía tendrá que hacer lo suyo”.

“El planteo del gobernador, que yo avalo, en un 100% es que se necesita continuidad y si bien Mendoza no tiene reelección, y ha sido una cláusula que ha sido muy discutida para bien y para mal, sí hay que darle continuidad a algunos lineamientos de gestión”, subrayó.

El senador nacional radical sostuvo que “armar un equipo que tenga sintonía interna y que pueda proyectar ese programa a varios años es lo mejor que le puede pasar a Mendoza. Después son los mendocinos los que eligen si está bien esta continuidad”.

Las ambiciosas proyecciones del radicalismo mendocino se asientan en los contundentes resultados electorales de los últimos años de Cambia Mendoza y en la consolidación de una convivencia armoniosa en el seno de la UCR, si bien al interior de la alianza sí han aparecido tensiones pero no han provocado una ruptura de la coalición electoral.

“Nosotros mismos estamos poniendo metas un poco más ambiciosas porque creemos que a Mendoza hay que mostrarle un rumbo y los que estamos en esta actividad y que estamos adminsitrando instituciones de gobierno, tenemos que proyectar ese futuro”, afirmó el exgobernador mendocino.

Al mismo tiempo, Cornejo advirtió que “hay un clima interno de muchísima unidad, estamos en sintonía de lo que pensamos respecto de la Nación, de las dificultades que nos ocasiona, de las oportunidades que tiene Argentina de cara al futuro, pero también teniendo una visión de nuestro propio gobierno de cómo podemos ayudarlo a mejorar”.