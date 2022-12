Los proyectos legislativos del 2022 que saltaron la grieta en Mendoza y algunos desacuerdos

Concluye el 2022 y se va un año con mucho movimiento en la Legislatura de Mendoza. Por ejemplo, en mayo se llevó a cabo el recambio de diputados y senadores -donde asumieron quienes fueron electos en noviembre de 2021-, se sancionaron 79 proyectos de ley, 496 de resolución, 307 pedidos de informe y 210 proyectos de declaración, etc. Pero más allá de estas cuestiones, en muchas iniciativas se logró algo que en estos días es impensado: consenso entre el oficialismo y la oposición. Por supuesto que estar de acuerdo no significa coincidir en todo, pero sí permite conversar e intercambiar posturas.

En diálogo con MDZ, la presidenta provisional del Senado, la radical Natacha Eisenchlas, y la senadora del Frente de Todos Cecilia Juri hicieron un balance sobre aquellos consensos obtenidos en proyectos considerados de relevancia. Aunque, claro, existen diferencias en puntos particulares de las reglamentaciones legislativas y hasta no hubo acompañamiento en leyes especificas y de peso.

Para Natacha Eisenchlas, "en los proyectos que no vienen del ejecutivo hubo mucho consenso". En ese sentido, enumeró aquellos que consideró cruciales durante el desarrollo del año de sesiones, que - a su vez- fueron comentados por Cecilia Juri a modo de contraposición ideológica.



Natacha Eisenchlas. Foto: Prensa Legislatura.

Cecilia Juri. Foto: Prensa Legislatura.

Declaración del aceite de oliva argentino como alimento nacional

A fines de marzo, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto impulsado por el senador del Frente de Todos, Bartolomé Robles, para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios para la promoción del consumo de aceite de oliva de producción mendocina, visibilizando el isologo del “Aceite de Oliva Argentino Alimento Nacional”, en el marco de lo dispuesto por la ley nacional N° 26.839. Luego, la iniciativa fue derivada a Diputados para que así ser ratificada. Al ser modificada por la Cámara revisora, volvió al Senado y el 27 de diciembre fue aprobada por unanimidad, por lo que deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Proyecto para evitar el robo de cobre en la provincia

La Cámara de Senadores dio sanción final a una propuesta de la senadora Mercedes Rus (UCR), por la cual se busca terminar con el robo de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas actividades. Fue aprobado por unanimidad.

En este caso hubo unanimidad. "Le da al Ministerio de Seguridad las atribuciones para que haya registro de lo vendido", explicó Eisenchlas. Por su parte, Juri consideró: "Creo que el proyecto es para evitar esas situaciones. También tiene que ver con realidades que exceden el Gran Mendoza".

Creación del sistema provincial de acogimiento familiar

El proyecto de origen radical, y destacado tanto por la referente de la UCR como la del FdT, consiste -según indica el escrito- en "un sistema de cuidado alternativo para niños, niñas, adolescentes (NNA) respecto de los cuales se ha tomado una medida excepcional de derechos; con el objeto de proporcionar a los mismos la convivencia con una familia ajena a la de su pertenencia u origen de manera excepcional, solidaria, temporal y transitoria, con la participación necesaria de Organizaciones Civiles y la intervención del Estado, a través de su seguimiento y apoyo técnico. Esta iniciativa, plantea el sistema de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de cuidados parentales, en el marco de la Leyes nacionales N° 26.061 (Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes), Ley N° 23.849 (Ratificación por Argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño); y de la Ley Provincial N° 9139 de Protección Integral".

En tanto que Juri afirmó: "Lo apoyamos porque se trabajó en conjunto con organizaciones. Previo al tratamiento de esta ley nos reunimos con organizaciones que lo celebraron". Y puso especial énfasis en las ideas que contemplan la "protección de las infancias" Los senadores Mauricio Sat y Pedro Serra.

Modificación de la ley de contracepción quirúrgica

La iniciativa de la diputada Verónica Valverde, del peronismo, tenía como objetivo modificar la Ley Provincial 7.456 que autoriza prácticas médicas destinadas a obtener la contracepción quirúrgica con métodos reversibles. Eisenchlas celebró la sanción al esgrimir que "en la ley anterior se necesitaba autorización judicial y permiso de cónyuge".

Régimen de incentivo para la construcción de vivienda social

El proyecto fue presentado por el diputado Jorge López (UCR). A grandes rasgos esta iniciativa entiende por vivienda social a “lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 7.706 incluyendo, además de las construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (con propiedad o garantía a su favor), las construidas ya construir como parte de operaciones financiadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, realizadas con el fin de contención social en carácter de vivienda única y de uso exclusivo del grupo familiar adjudicado”. En otras palabras, las viviendas del IPV no serán las únicas construidas o a construir.

Sobre este tema, Juri se mostró a favor, aunque lanzó una serie de críticas. "Los números de necesidad de vivienda en la provincia son tremendos. Hay un montón de iniciativas para dar respuesta . Viviendas es una de las necesidad que más se manifiestan". Y agregó que el senador Lucas Ilardo propuso crear un fondo para la construcción en trabajo con el IPV". "Solo 5 proyectos son de nuestro bloque. Cuando se van a tratar temas de vivienda hay que abrir el abanico. Quedan ahí en comisiones", indicó en referencia a que si bien hubo acuerdo entre ambos bloques, quisieran más protagonismo por parte de los planteos de FdT.

Programa para el acceso de turnos prioritarios para la detección de cáncer de mama

El proyecto fue impulsado por la senadora Claudia Najul (UCR), al que se le acumuló uno de similares características de la diputada Roxana Escudero (FdT), por el cual se promueve el acceso equitativo a los estudios de tamizaje idóneos para la detección y el diagnóstico precoz del Cáncer de Mama y el de Cuello de Útero. La propuesta, brinda a mujeres en situación de vulnerabilidad y sin obra social, acceso a servicios de detección y diagnóstico de cáncer de mama y de cuello uterino.

La iniciativa tuvo aportes de ambos espacios. "El día de tu cumpleaños podés hacer el estudio sin tener turno previo", destacó Eisenchlas. Juri expresó su conformidad, pero aseguró que "que también hay que ver el estado del sistema de Salud. Conseguir turnos es una odisea. También sabemos que no hay profesionales porque se están yendo a otras jurisdicciones por una cuestión salarial".

Proyectos con roces

Eisenchlas recordó temas originados en el Poder Ejecutivo que derivaron en discusiones entre legisladores oficialistas y opositores. En algunos casos las negociaciones terminaron en buen puerto. En otros, todavía persisten críticas.

El Plan Estratégico de Alfabetización Escolar (PEAM), propuesto por el Ejecutivo, "busca garantizar derechos educativos básicos y declarar la alfabetización como política educativa prioritaria". Fue avalado el 22 de noviembre por unanimidad por el Senado provincial. Al momento de la votación en particular, la senadora Cecilia Juri informó que desde el bloque que representa, votarían en contra del artículo 4.

"Hubo consenso general porque obviamente no se puede estar en contra de que sea una política de Estado. Votamos en contra del artículo que impide que los docentes y el sindicato tengan participación. También planteamos que los espacios de formación fueran en días hábiles y no sábados", explicó Juri.

Reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Luego de un intenso debate que comenzó en la Legislatura y se trasladó al Palacio Judicial, los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza consensuaron una propuesta de reforma del funcionamiento del alto tribunal. El acuerdo alcanzado entre todos los magistrados, allana el avance legislativo de la iniciativa que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez. La eliminación del "fórum shopping" y el avance progresivo para quitar las especialidades en salas son los principales aspectos.

Pese a las peleas en el medio, la sanción definitiva del proyecto mostró que fuerzas políticas contrarias podían acordar.

"La reforma del funcionamiento de la Corte representó lo mejor de la política en sus tres poderes. La política mostró la mejor versión de sí misma. Fue un éxito. Salió bien", reflexionó Eisenchlas.

Juri, por su parte, deslizó: "Fue polémico porque el Ejecutivo envió un proyecto sobre el funcionamiento de otro poder. También lo querían tratar rápido. Se consiguió que los mismos miembros de la Corte pudieran trabajar en una propuesta superadora. Es un triunfo que se lograra acuerdo entre quienes tienen que dar justicia. Cuando hablamos de justicia hay descreimiento. El logro es ese: pudimos sentar a todos ahí y de alguna forma teniendo algo de consenso". Los miembros de la Corte asistieron a la Legislatura provincial.

Mendoza Activa IV o "eficiencia"

La cuarta edición de Mendoza Activa, el proyecto que busca promover inversiones que tengan como destino la utilización de recursos naturales y su optimización, además de aumentar los reintegros para innovación y creación nuevos puestos de trabajo, es una bandera del radicalismo y fue votada casi por unanimidad en el Senado. No obstante, Juri mostró reparos al afirmar que "surgió en contexto de pandemia para movilizar la economía provincial. Siempre decimos que no vamos a poner palos, pero sí dejamos en claro que Mendoza Activa IV es para un sector económico que sí tiene los recursos. Se deja afuera a quienes no pueden invertir. Están pensando en un nivel de productores determinados. dejan afuera a pequeños y medianos".

Concesión de Penitentes

El Senado sancionó el proyecto mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para la presentación de

proyectos de puesta en valor y explotación del inmueble fiscal en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras, en el que funcionara el centro de esquí Los Penitentes. La votación resultó 20 a favor y 14 negativos y hubo polémica.

"Votamos en contra porque entendemos que son lugares con expropiación y concesiones a 50 años. Hacer una concesión a 50 años donde todavía no hay nadie que se haya presentado o que sepamos públicamente, hizo que nos opusiéramos. La gente le había dado al Gobierno una solución. Plantearon que el centro de Penitentes permitiera un desarrollo turístico. Querían que se pensara en una situación en el corto y mediano plazo", consideró Cecilia Juri al mencionar los votos en contra por parte de su bloque.

Boleta Única

El Senado provincial aprobó la iniciativa que busca instaurar en Mendoza la Boleta Única Papel. La propuesta impulsada por el Ejecutivo implica que en una misma boleta se encuentren todos los cargos. La votación resultó aprobada por 25 votos positivos y 12 negativos. "Estuvimos un mes discutiendo. No necesitábamos sus votos, pero queríamos consensuarlo", indicó Natacha Eisenchlas sobre el no acompañamiento del peronismo.

De forma resumida, Juri justificó el accionar de su espacio y dijo que "faltó participación de facultades, organizaciones, etc. Lo que se presentó como una modificación en el sistema electora terminó siendo en las formas de emitir el voto".

Ley de Piedemonte

El proyecto que data de años tiene como objetivo avanzar en el proceso de Planificación del Piedemonte del Área Metropolitana de

Mendoza (AMM) y comenzar el camino para arribar a soluciones para sus problemáticas territoriales en un corto y mediano plazo.

Se trata de una iniciativa en la que trabajaron de forma consensuada ambos bloques del Senado. "Antes no salió por la pandemia. También era un tema muy técnico. En comisión hubo muchas reuniones. Algunos legisladores querían representación de otros departamentos. Lo destrabó la voluntad política", subrayó Eisenchlas.

Y Juri añadió: "Estuvo cajoneada y en estudio. Finalmente incorporamos aspectos nuestros -del Frente de Todos- al proyecto. Fueron muchos aportes tenidos en cuenta. En un primer momento hubo una negativa, pero se trabajó revisando cada articulo. Merecía que se abriera la discusión".