La advertencia de Axel Kicillof a Horacio Rosatti y el tajante pedido a Rodríguez Larreta

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, "no puede seguir ni un minuto más a cargo de este tema", al referirse a la disputa entre la Nación y la Ciudad por los fondos coparticipables, tras difundirse los chats entre el vocero de Rosatti y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.



"Rosatti no puede seguir un minuto más a cargo de este tema después de este chat", dijo Kicillof en AM 750, refiriéndose a la causa por coparticipación en la cual la Corte Suprema emitió una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad, estableciendo que la Nación debe pagarle el 2,95% del total de los recursos coparticipables.



En relación a la responsabilidad política de Horacio Rodríguez Larreta a partir del contenido de los chats difundidos, Kicillof consideró que "si Larreta estuvo al tanto de esto, como esto parece indicar, es de suma gravedad, y si no estuvo al tanto debe reaccionar echando a D'Alessandro inmediatamente".



Sobre los supuestos chats, en los cuales el vocero del ministro Rosatti y D'Alessandro discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, Kicillof argumentó que "es como ver la trastienda, la cocina de cómo se van armando las cosas, el lawfare, estas sentencias de tantísima gravedad".



Según Kicillof, en los chats aparece "la mano derecha de Rosatti acordando con un ministro de Larreta" y apuntó a que existe un entramado de "medios, política y la justicia preparando estos operativos, que no tienen ni un átomo de democracia, ni respeto por la Constitución".



"Lo que uno espera -aseveró el gobernador bonaerense- es que por una cuestión de dignidad esta gente de un paso al costado".



El mandatario bonaerense opinó también que de los chats se desprende que el ministro Rosatti "no solo cree que puede manejar la coparticipación, sino que manda a actuar a Cambiemos, a que hagan tal cosa o tal otra; más ilegal no puede ser".



Sobre la estrategia que debe seguir el Frente de Todos, Kicillof afirmó: "Ya nos hemos presentado en el tribunal, hemos pedido que nos escuche, hemos apoyado las recusaciones, que son los canales institucionales que tenemos", en relación al fallo de la Corte por la coparticipación, cuestionado por 18 gobernadores de todo el país.



"Lo que vemos -finalizó- es que mientras los gobernadores nos manejamos de manera institucional este chat muestra que la Corte está inmersa en un escándalo y un enchastre, con estrategias por fuera de lo jurídico".