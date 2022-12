El Frente de Todos se subió a la Scaloneta y le cambio el nombre a un parque municipal

El furor que genero ganar el Mundial no para y el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, no quiso quedarse afuera de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022, proponiendo que el apodo con el que se nombra a la Selección argentina sea un atractivo más de la ciudad balnearia, perteneciente a la Quinta Sección Electoral bonaerense.

Para eso, los concejales del Frente de Todos presentaron en la ultima sesión del año un proyecto para cambiar el nombre del parque municipal Monte Boffa, en homenaje a uno de los pioneros de la ciudad, por La Scaloneta, generando un tenso debate con los ediles de Juntos por el Cambio quienes acusaban, entre otras cosas, de hacer oportunismo populista al intendente Paredi.

En la última sesión del año no se trataron temas que fuesen realmente relevantes para los vecinos del municipio de Mar Chiquita, como sí lo son la suba de tasas municipales; el faltante de agua potable; la erosión costera; la contaminación ambiental; o con cuantos efectivos policiales van a contar este verano para las tareas de seguridad y prevención del delito en Operativo de Sol a Sol. Solo trataron la iniciativa del oficialismo para cambiar el nombre de un espacio público en Coronel Vidal, cabecera del partido.

El proyecto oficialista proponía, concretamente, cambiar el nombre del parque municipal Monte Boffa, apellido de uno de los primeros habitantes de la localidad, por el de La Scaloneta con el objetivo político de subirse a la ola blanquiceleste. Por eso, en el recinto se generó un debate picante, con acusaciones cruzadas y pases de facturas entre oficialismo y oposición. Tras el escándalo ambos bloques publicaron un comunicado para expresar posiciones ante la opinión publica.

El Frente de Todos sentó posición en dos ejes: la hazaña deportiva y responsabilizar al anterior jefe comunal, de Cambiemos, por utilizar al parque de basural. “Ante semejante gesta deportiva que, en casi 100 años de historia de los mundiales, nuestro país sólo la pudo conseguir tres veces, con figuras de talla mundial como Mario Kempes, Diego Armando Maradona y hoy Lionel Messi, el partido de Mar Chiquita, con el intendente Jorge Paredi a la cabeza, desea rendirle homenaje a una selección que le trajo una gran alegría al pueblo argentino”.

Agregando en el comunicado que “durante la gestión anterior (bajo el mando de Cambiemos) utilizaron al parque como un basural a cielo abierto”.



Por su parte, los concejales de Juntos por el Cambio resaltaron la actitud de los jugadores de no querer politizar la obtención de la Copa del Mundo: “Respetando el sentir de la Selección nacional de fútbol, que no quiso hacer eco político de ninguna clase con su triunfo, tratando de respetar la voluntad de los campeones del mundo fue que hoy no se acompañó al bloque oficialista en el proyecto presentado. Nos sentimos muy orgullosos del ejemplo de grandeza de nuestra Selección argentina de fútbol”.

Con @Kicillofok, @smaggiotti y los ministros compartimos el acto en el flamante parque municipal "La Scaloneta", nombre que elegimos en honor al trabajo en equipo, al esfuerzo y el compañerismo. @Carli_Bianco @CrisAlvarezRod @agussimone pic.twitter.com/myMbqss3MC — Jorge Alberto Paredi (@ParediJorge) December 28, 2022

Tras los tensos cruces, el Frente de Todos impuso su mayoría en el concejo deliberante, logrando cambiar el nombre del ahora exparque Monte Boffa por La Scaloneta. El apuro del intendente local, Jorge Paredi, para cambiar el nombre al espacio público era porque quería tener la foto de la Sacaloneta con el gobernador Axel Kicillof, quien visitó el municipio de Mar Chiquita con parte de su gabinete para entregar 100 viviendas .