El factor decisivo que esperará Suarez para refinanciar la deuda en dólares

El gobernador Rodolfo Suarez decidió avanzar con la refinanciación de deuda pública sin solicitar un nuevo aval legislativo de dos tercios de ambas cámaras. El decreto que dispuso la emisión de títulos públicos por una suma equivalente a 81,5 millones de dólares iniciativa fue cuestionado por el peronismo que planea cuestionar la constitucionalidad de la iniciativa en la Justicia.

En el Ejecutivo provincial considera que la Ley de Administración Financiera autoriza a avanzar en la reestructuración de deuda cuando implica una mejora en las condiciones de pago. Para ello, en el decreto Nº 2502, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se interpretó el texto del Artículo 68 de la Ley N° 8.706 para avalar esta operatoria.

No obstante, en el Gobierno se preparan para una posible batalla legal en la Justicia sobre esta interpretación y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, aseguró que no se emitirá la nueva deuda hasta no contar con el eventual aval de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

“La interpretación nuestra del artículo implica que no hay que volver a la Legislatura. Están dando por sentado todos que es una emisión sin autorización legislativa y nosotros decimos que ya está la autorización legislativa. De hecho, en eso se basa la interpretación nuestra del artículo de Roll Over que tiene la Ley de Administración Financiera”, manifestó el funcionario y aclaró: “La deuda original ya tuvo los dos tercios y hay una ley que te autoriza a refinanciar”.

Sostuvo que “acá lo que se discute es qué se entiende por el término restructuración. Creo una discusión muy simplista que la definición de un solo término te interprete un artículo que tiene tres párrafos”.

La iniciativa de Suarez ya había sido objetada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien en un dictamen consideró que es necesario el aval legislativo de dos tercios para avanzar con esta reestructuración de la deuda.

“El punto de vista del Fiscal es que nosotros nos tenemos que sentar siempre con el mismo acreedor a discutir los términos de la deuda, mientras que nuestra interpretación es que se puede refinanciar deuda con deuda. En eso se basa la discusión. La norma en ningún lado dice de sentarse con el mismo acreedor. Lo interesante es que hasta que se sancionó la Ley de Administración Financiera, los presupuestos sí decían que había que sentarse con el mismo acreedor. Cuando pasa ese artículo a la Ley de Administración Financiera no aparece eso”, explicó Fayad.

En este sentido, el ministro señaló que “el párrafo determinante en el dictamen del fiscal dice que si no cambian las condiciones de la deuda original no es restructuración. Ahí radica la discusión, para nosotros no hay que volver a la Legislatura, porque la Legislatura te habilita si es conveniente. Y acá no hay dudas de que esta operación conviene, lo dice el propio fiscal. Conviene porque estás usando una deuda barata en pesos para pagar una deuda en dólares, el stock de la deuda no cambia, te mejora la composición de la deuda. Estirás los plazos, baja la tasa de interés, es una mejora por donde la mires”.

Por otro lado, explicó por qué el Gobierno provincial decidió avanzar ahora con esta medida, cuando en años anteriores se buscó el aval legislativo al Roll Over durante la discusión del Presupuesto.

“El año que viene es el primer año en el que la provincia va a pagar amortizaciones en dólares de este nivel. Son 120 millones de dólares en amortizaciones más intereses, el decreto es por 81,5 millones de dólares, porque los intereses los vamos a pagar, lo que vamos a refinanciar es el capital. Y esa es la razón por la que el stock de la deuda no cambia, el interés de la deuda lo vamos a pagar y el capital también, lo que pasa es que lo vamos a pagar con deuda en pesos”, indicó.

En la misma línea, planteó que “ahora hay una conveniencia porque el año que viene se dan dos situaciones. Vencimientos de deuda en dólares y a su vez financiamiento barato en pesos. Eso no ocurrió nunca en los años anteriores”.

Respecto de las críticas del peronismo y la posibilidad de que el decreto sea cuestionado en la Justicia, el titular de la cartera de Hacienda dijo que “es una opinión, ellos están en todo el derecho de hacerlo y nosotros daremos la discusión. Estamos seguros de sea cual sea el recorrido que recorre este decreto nosotros vamos a preservar la institucionalidad, porque es lo que nos conviene también de cara a los inversores. Si esto por alguna razón termina en la Corte, esperaremos a ver qué dice la Corte. Para nosotros la interpretación es la correcta. Pero no somos necios en decir que es la única. Acá hay dos puntos de vista distintos y contrapuestos y no decimos que nuestra interpretación es la que va a prevalecer. En nuestra opinión es lo correcto porque además es lo que conviene”.

De todas maneras, Fayad aclaró que “el bono no está emitido. Es más, le faltan miles de autorizaciones, esto recién es el principio y no vamos a avanzar si no está esta discusión resuelta. Ahora, si el decreto lo ataca la oposición y este ataque implica que algún árbitro tiene que resolver esta situación, bueno. Lo peor que podemos hacer en esta situación es no respetar las instituciones”.

Es decir que el gobernador Suarez esperará a que eventualmente la Corte resuelva la constitucionalidad de la medida para concretar la operatoria.

“Esta es una operación especial para el 2023. Nosotros hemos tenido la precaución de contar con los fondos para el pago. De hecho, parte del superávit de este año es justamente lo que vamos a utilizar para pagar la deuda el año que viene”, manifestó.

El funcionario concluyó haciendo hincapié en que “hace rato que la deuda dejó de ser un problema. Una vez que vos te ordenás financieramente la deuda no es un problema. Si vos te dedicás a administrarla de la forma que mejor te conviene y cuando vos tenés flexibilidad con tu fondo, podés elegir cuándo cancelar, cuándo refinanciar, nosotros hemos precancelado deuda, hemos pagado deuda sin refinanciar”.