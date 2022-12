Las duras críticas de un diputado de Javier Milei para la gestión de Axel Kicillof

El diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, se abrió en diálogo con MDZ respecto a la crisis del oficialismo y la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "A Kicillof lo catalogué y lo nombré como Alicia porque parecía que vivía en el país de las maravillas, hablaba de una provincia que no existe", expresó el legislador liberal.

- Se estima que la inflación supere los tres dígitos a fin de año. Si tuvieras que decir quiénes son los culpables, ¿a quiénes señalarías?

- Los culpables están en el Frente de Todos. Son el espacio gobernante: el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. El exministro Martín Guzmán también lo es porque renunció irresponsablemente. Batakis lo mismo. Pero también es la oposición. No nos olvidemos de que todas las medidas que han realizado desde el gobierno han sido con la complicidad de la oposición. Tuvimos cerrado el Congreso meses y la oposición no dijo nunca absolutamente nada. Cuando nos encerraron a todos durante prácticamente un año, yo no me olvido de que las conferencias de prensa eran con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta diciendo "vamos a controlar casa por casa". Eso la gente no se lo tiene que olvidar. Todo eso llevó a la debacle y a la crisis económica en la que hoy estamos

- En Twitter reaccionaste fuerte a la frase de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que dijo que la inflación no era prioridad y que lo principal era que Argentina sea campeón, ¿qué le dirías?

- Le diría que se quede en su casa tranquila mirando el Mundial junto con todo el gabinete porque nos han demostrado que mientras ellos se meten en el mercado los perjudicados somos nosotros. Que no hagan nada y que dejen al mercado andar, a la economía libre. Te aseguro que vamos a ir mejor.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

- En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof?

- Creo que la gestión del gobernador es un 4. Cuando hizo la apertura de sesiones en marzo, yo lo catalogué y nombré como "Alicia" porque parecía que vivía en el país de las maravillas. Hablaba de una provincia que no existe. Ni siquiera te digo que estamos en crisis, la provincia de Buenos Aires está en descomposición. Las instituciones no funcionan, la policía está en crisis y ni hablar los espacios políticos. Nosotros crecimos con un país diciendo que estábamos en crisis. Bueno, hoy estamos en descomposición, es decir que va a llegar un momento en que va a ser muy difícil dar esa vuelta y y poder retornar un camino que nos lleve al crecimiento.

- ¿Cómo creés que se le puede dar estructura y unidad a la provincia de Buenos Aires?

- Hay que eliminar los gastos que son irracionales. El Ministerio de la Mujer por ejemplo dejarlo afuera. Nosotros estamos estudiando el presupuesto. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando se presenta el presupuesto, se manda un mensaje, es decir los fundamentos de por qué viene ese presupuesto. Bueno, la palabra inflación está 5 veces. La palabra género entre el articulado y el mensaje aparece más de 70 veces. Aparece 20 veces más que la palabra educación. Ahí nos están diciendo claramente cuáles son las prioridades del gobierno de la provincia. Tenemos partidas de millones y millones de pesos que se van a cursos o programas que se llaman "Masculinidad para la Igualdad" o "Una provincia de todos los colores".