La “bombacha de Cristina” y otros dardos de Cornejo en la cumbre radical

El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, Alfredo Cornejo, participó este sábado de congreso partidario de la UCR de Mendoza. El exgobernador fue uno de los principales oradores del encuentro en el que dio un discurso con un fuerte contenido político en el que cargó contra el gobierno nacional y particularmente contra el peronismo local.

Cornejo fue el encargado de realizar un balance de gestión de los legisladores nacionales del partido en el cónclave radical. Resaltó que con la senadora nacional Mariana Juri “hemos trabajado mucho y queremos rendirles un informe que está a disposición de todos los congresales y de todos los afiliados y, además, está para revisión y aprobación”.

Asimismo, afirmó que el recorrido de todos esos informes tiene un común denominador y es que forman parte de la oposición a nivel nacional: “El Gobierno se encarga de juntar mayoría en ambas cámaras y no son exactamente nuestros proyectos lo que salen aprobados, como por ejemplo el de Boleta Única”.

Y agregó: “Mendoza como pocas provincias tiene Boleta Única, a nivel nacional el proyecto tiene media sanción de Diputados que fue costosísimo para nuestros legisladores sacarlo. En Senadores lo han mandado a todas las comisiones habidas y por haber, pero el Frente de Todos se niega a tratar ese proyecto”, señaló.

Cornejo puso otro ejemplo y habló del transporte público de pasajeros. Sostuvo que “la distribución de los subsidios es irrisoria entre lo que se paga el pasaje en el Gran Buenos Aires, no solo en CABA, y en el interior del país, porque lo subsidia el Gobierno Nacional”.

Explicó que debido a esta situación ha hecho que muchas ciudades del interior no tengan transporte público de pasajeros y la gente tenga que manejarse en motos y la mayoría de los accidentes se dan en estos rodados de bajas cilindradas. “A duras penas, provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe tienen su transporte público y no lo subsidia la Nación o lo subsidia en porcentajes muy bajos”, remarcó.

En el #CongresoUCRMendoza hice un repaso de las iniciativas presentadas en el Senado de la Nación junto a @mariana_juri. Dejamos a disposición de los congresales el informe para que puedan ver que la mayoría de los proyectos no se aprueban por responsabilidad del Frente de Todos.

Además, apuntó a los legisladores mendocinos del Frente de Todos al decir que “no promueven esos proyectos importantes para nuestra sociedad porque “son protectores de Cristina en todos sus aspectos, en los judiciales por la agenda judicial y de la tremenda discriminación de los fondos que recibe la provincia de Buenos Aires para sostener su bastión electoral que es el conurbano”.

Pero además los acusó de bloquear iniciativas que incluyen ventajas para los mendocinos: “Van a representar en el Congreso a Cristina o Kicillof y no representan a los mendocinos por más que en cada elección plantean esa consigna genérica de representar a Mendoza”.

Cornejo también resaltó que el Frente Cambia Mendoza “sí está representando a los mendocinos” y puso como ejemplo las dos gestiones provinciales encabezadas por él y por Rodolfo Suarez.

Asimismo, hizo hincapié en la situación que se vive por la imposibilidad de la Nación y de la provincia de La Pampa de construir Portezuelo del Viento. “Cuando era gobernador exigimos el resarcimiento económico que inició un gobierno peronista como política de Estado como fue el de Arturo Lafalla en un juicio y cobramos 1.023 millones de dólares, de los cuales ya casi 600 millones de dólares están en una cuenta a favor del Gobierno de la provincia de Mendoza, pero lo tenemos inmobilizados”, sostuvo el exgobernador y agregó: “Estamos sin hacer la obra por puro capricho nacional para perjudicar a la Argentina y a nuestra provincia”.

Cornejo fue más allá y dijo que “es nuestra plata, no nos la regalaron, nos la ganamos por un resarcimiento” y lanzó una serie de preguntas sobre qué ha hecho el Frente de Todos y los legisladores de Mendoza sobre el tema y explicó que cuando Lafalla avanzó con este juicio, los líderes del radicalismo local de esa época lo apoyaron porque consideraron que era política de Estado.

“Hoy día tenemos que andar pidiéndoles y presionándolos en la opinión pública para que le digan a su presidente que saque un laudo favorable que es una firma y no lo consiguen”, aseguró Cornejo y puso como ejemplo que cuando fue gobernador de Mendoza y Mauricio Macri presidente de la Nación, “se la peleamos dura y lo logramos siendo del mismo signo político”.

Según el senador, los representantes de Mendoza en el Congreso no utilizan el poder político que tienen para defender a Mendoza e influir en los temas estratégicos.

En cuanto a la ley de tolerancia cero al alcohol, el exgobernador consideró esa iniciativa como “absurda”. “La sensiblería, el populismo y la demagogia pueden más y ahora son sensibles con los accidentes viales”, sostuvo y los interpeló al preguntar “por qué no modificaron el Código Penal que penaliza 0,5 para arriba”. Y aseguró que esos mismos legisladores del Frente de Todos “no han sido capaces de escuchar al sector vitivinícola, cuando incluso uno de los espacios de la producción está conducido por peronistas”.

Es más, Cornejo comentó que hasta tienen el tupé de patotear a Mariana (Juri), incluyendo a asociaciones de víctimas y “solo Mariana estuvo en la comisión de Transporte defendiendo la racionalidad del 0,5 y no del 0”, sostuvo.

“Para que quieren el poder político, para que lo piden los principales dirigentes del Frente de Todos sino pueden hacer nada por Mendoza”, razonó Cornejo y recordó que cuando fue gobernador se quiso colocar el impuesto al vino y siendo que eran aliados políticos con el Gobierno de Macri, desde nuestra provincia “no pusimos enfrente, hicimos alianza con el gobernador de San Juan que no era parte de este gobierno, dimos vuelta esa decisión y estos no son capaces de frenar una ley absurda que no generará ningún beneficio para los accidentes viales y sí generará un perjuicio para la industria vitivinícola”.

Incluso, comentó que en una entrevista radial que le hicieron en Buenos Aires lo trataron de “lobista de la industria” y él contestó que “con mucho orgullo yo defiendo la industria porque representa a Mendoza en todos sus eslabonamientos y el interés general es perfectamente compatible con el interés particular de la industria, orgulloso de representar ese interés general”, sostuvo.

“Puedo seguir dando ejemplos, muchos ejemplos de cómo nosotros, aunque fuimos oficialistas en la Nación, nos plantamos firmes”, remarcó y volviéndose a referir al Frente de Todos dijo que “tienen una vara muy distinta para defender a Mendoza y solo la defienden previo a las elecciones, con slogans, pero no la defienden en lo real”.

Apuntando directamente a Anabel Fernández Sagasti “tienen un tremendo poder en el Congreso. Hay que verla en el Senado, es como si estuviese en la cocina de su casa, es ama y señora, pero se sube al avión y anda escondida porque tiene miedo que la insulten. Ahora eso sí, no sé para qué quiere el poder si no logra frenar el alcohol cero o conseguir un laudo para Portezuelo. Y lo grave, es que nadie en el Frente de Todos se anime a desafiar esa bajada de línea nacional”.

Cornejo fue más allá y se refirió a que el peronismo gobernó esta provincia varios años “pero dicen que los mendocinos son gorilas, antiperonistas y esos los exculpa de las palizas que se comen elección tras elección porque en realidad ha habido cinco gobernadores radicales y cinco peronistas”.

Ante esto, el senador nacional comentó que los mendocinos “necesitamos un peronismo con el que se pueda acordar cosas razonables para Mendoza y que no nos perjudique” e hizo referencia a la necesidad que el Gobierno Provincial necesita el roll over: “Hoy ellos no nos permiten utilizar esta herramienta y los ex ministros de Economía de la Nación de esta gestión e incluso Sergio Massa “rolean todas las semanas la deuda”.

En este sentido, destacó que los dirigentes peronistas mendocinos que gobernaron la provincia durante 12 años en entre 1987 y 1999 “tenían un un proyecto provincial” y los diferencio de la actual dirigencia del PJ referenciada en el kirchnerismo y en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Estos están esperando si se cambia la bombacha Cristina de color blanco o negro para ver qué hacen en Mendoza. Hasta cuándo el peronismo va a estar detrás de ellos todo el tiempo, necesitamos un peronismo con el cual se pueda acordar”, disparó Cornejo.