Presión de La Cámpora y Anses para una nueva moratoria jubilatoria

La intendenta de Quilmes y militante de La Cámpora, Mayra Mendoza, junto a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, firmaron este miércoles un convenio para articular el programa “Beneficios Anses” con la tarjeta de beneficios “Somos Quilmes”, con el objetivo que los vecinos y vecinas que perciban alguna prestación del organismo puedan acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos. El acto se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de San Francisco Solano, donde además hubo reclamos para que se apruebe una nueva ley de moratoria jubilatoria.

“Esto que estamos haciendo de recibirlos y que hayan presentado los beneficios Anses, sumado a que pudimos firmar un convenio con nuestra tarjeta ‘Somos Quilmes’ para duplicar la cantidad de comercios adheridos y que se complementen los beneficios que tienen nuestros vecinos y vecinas, tiene que ver con ese trabajo de poder hacer un poco más fácil y feliz la vida de las y los quilmeños”, sostuvo la jefa comunal de La Cámpora.

Además, la Jefa comunal resaltó: “Durante la pandemia, hicimos una política municipal que tuvo un buen resultado como Quilmes Compra en Casa, y luego de que terminó lanzamos este programa de beneficios de la tarjeta ‘Somos Quilmes’. Hoy son cerca de 20 mil vecinos los que ya están incorporados. Seguramente, complementando y siendo una política articulada entre la Nación y el Municipio, vamos a llegar a más quilmeños con estos programas. Ese es el sentido que nosotros y nosotras tenemos todos los días en nuestro trabajo”.

Mayra Mendoza se refirió al tratamiento de la ley que prorroga la moratoria para que quienes no sumen los 30 años de aportes, puedan jubilarse: “Con Fernanda fuimos diputadas nacionales y sabemos lo importante que es lograr el quórum, es decir que haya una cantidad necesaria de diputados presentes para poder sesionar. Hace pocos días pasó que los representantes del proyecto político de Macri, Juntos por el Cambio, y algunos radicales, no dieron quórum, no se sentaron y no pudimos sancionar la ley que prorroga la moratoria para que las mujeres principalmente, se jubilen en la Argentina”.

La Intendenta afirmó: “Sin esta ley, que se debe estar peleando para que si hay sesiones extraordinarias esté prevista tratarse en la Cámara, todas las mujeres que tienen la edad para jubilarse pero que no llegan a los 30 años de aporte, porque quizá hayan trabajado pero no les hicieron los aportes correspondientes, no lo van a poder hacer. Sin esta ley, nueve de cada diez mujeres no van a poder jubilarse”.

Durante dicha firma, de la que participaron comercios, centros de jubilados y estudiantes quilmeños, Raverta indicó: “Es un tiempo de balances y desde ANSES reflexionamos sobre nuestro rol acompañando a cada una de las familias argentinas. Deseamos que la felicidad que cada uno quiere para sí mismo y para sus seres queridos sea colectiva y compartida con otras y otros”.

“En este momento tenemos pendiente la discusión de una ley que permitirá que hombres y mujeres que no tienen los 30 años de aportes se puedan seguir jubilando como aquellos que sí los tienen, y sin esa ley, familias argentinas se quedarían sin la posibilidad. En Quilmes hay 115 mil jubilados y pensionados y, la gran mayoría, se jubiló por moratoria. Por eso es imprescindible que el Plan de Pago de Deuda Previsional sea ley”, explicó la titular de la ANSES.