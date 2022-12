Oficial: el peronismo mendocino ya lanzó a su primer candidato a gobernador para 2023

El peronismo de Mendoza finalmente puso primera de cara a las elecciones 2023 y oficializó a su primer candidato que competirá por llegar a la Gobernación. Se trata de Martín Hinojosa, el actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

Hace tiempo que Hinojosa venía preparando su imagen ante una posible candidatura. Lo hizo asistiendo a actos públicos y mostrándose activo en la coyuntura del partido.

Pero lo que era un secreto a voces fue confirmado por el propio protagonista a través de sus redes sociales. "Porque el esfuerzo y sacrificio de quienes la habitan deben tener su recompensa, #Mendoza merece estar mejor. Te invito que me acompañes en este desafío de ocuparse, producir y gestionar por nuestra tierra Por nuestra gente. Por Mendoza. #MendozaEsSuGente", dijo en su cuenta de Twitter.

Te invito que me acompañes en este desafío de ocuparse, producir y gestionar por nuestra tierrauD83CuDF47uD83EuDD1DuD83CuDFFBuD83CuDF3F



Por nuestra gente. Por Mendoza. #MendozaEsSuGente #Martín2023Mdz pic.twitter.com/ctXQxkU54x — Martín Hinojosa (@MHinojosaMza) December 29, 2022

"Soy Martín Hinojosa. Vengo de una familia mendocina de esas que los domingos no entran en la mesa a la hora del almuerzo. En mi familia aprendí, desde muy chico, que el trabajo siempre daba sus frutos, que el esfuerzo y el sacrificio tienen su recompensa al final de cada cosecha. También aprendí a respetar y creer en nuestras raíces, nuestros valores, la cultura del trabajo, la educación como estandarte y la honestidad como un pilar", dijo en el spot publicado este jueves por la tarde.

Y siguió: "Me desarrollé como productor y desde ahí, poco a poco, fui haciendo mi propio camino. Me gradué como contador y siempre me fui capacitando. Hoy tengo una enorme responsabilidad pública como presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, convencido de que la buena política es la que tiene la chance de mejorar las condiciones para que podamos vivir mejor".

Martín Hinojosa. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

"Tengo la convicción de que es importante escuchar a los mendocinos, apoyarnos en la tecnología y en indicadores objetivos para generar resultados es la manera de tomar decisiones acertadas. No creo en las soluciones mágicas. Me gusta basarme en una construcción de consensos. Entiendo que siempre estamos cosechando lo que sembramos y por esto mismo hoy quiero comenzar a sembrar una tierra más próspera y más productiva. Una Mendoza del siglo XXI haciendo honor a los objetivos de nuestros mayores y construyendo un futuro para nuestros hijos acá, en nuestra tierra. Soy Martín Hinojosa y, con el acompañamiento de ustedes, el futuro gobernador de la Mendoza que queremos", cerró Hinojosa.