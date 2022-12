Férrea defensa de la vecina de Cristina Kirchner ante el pedido de allanamiento en su contra

Ximena de Tezanos Pinto, una vecina de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, opinó sobre el pedido de allanamiento que hicieron los abogados de la vicepresidenta por su vinculación con Gastón Guerra, integrante de Revolución Federal y acusado de estar involucrado en el planeamiento de un intento de magnicidio el pasado 1 de septiembre.

"Es un capricho para querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y ser la víctima", afirmó, a la vez que dijo que "Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de (Fernando) Sabag Montiel", pero se desvinculó del hecho.

"Que Gastón Guerra haya venido un día a casa con otras personas, como Leonardo Sosa, no hace que haya estado planificando un atentado", marcó y, al respecto, agregó: "Estoy muy tranquila, y yo confío en la Justicia, si algún juez cree que hay que allanar mi casa, que se haga".

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de la defensa de Cristina Kirchner para detener a Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, por su presunta vinculación con el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta el pasado primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, en el mismo edificio que vive Tezanos Pinto.

En diálogo con Radio Rivadavia AM 630, la vecina de la exmandataria dijo que "es una cuestión de eficiencia" y señaló: "Si a Cristina Kirchner alguien la mata, la corrupción en Argentina no se resuelve. El único modo de que se termine la corrupción en Argentina y toda la miseria que termina trayendo, es que los jueces empiecen a poner límites y eso va a pasar en la medida de que haya gente que denuncie cosas y empuje".

En ese sentido, negó que con Gastón Guerra se pasaran "información sobre los sucesos diarios y movimientos de Cristina" y profundizó sobre su vínculo.

Ximena de Tezanos Pinto.

"Vino a arreglar unos azulejos del baño, que hasta les saqué fotos. Si hay un informe donde ven el WhatsApp de Gastón, saben por qué vino a mi casa", contó, y recordó que a través de Gladys Egui, la abogada de Revolución Federal, quien le alquiló un cuarto de su domicilio de forma transitoria.

"Gladys me alquiló el cuarto por unos meses. Un día me tenía que juntar con ella y la llama Gastón Guerra para pedirle que lo acompañen en una causa por una denuncia que le había hecho un periodista (Lautaro Maislin, de C5N). Yo en ese momento tenía una relación con Gladys muy fluida y me acerqué a conocer a Gastón, a quien había escuchado hablar", contó.

Y agregó: "Me pareció un chico que, por ahí, no sé si terminó el secundario y no mucha instrucción de lectura y cosas así, pero hablaba súper lógico con un sentido de patria, con querer tener un país donde los hijos vivan bien, reclamaba poder ganar lo suficiente para poder bancar a su familia y eso es algo que a mucha gente le pasa y no todos lo podemos expresar con tanta claridad como lo hizo Gastón".