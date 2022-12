Continúa la tensión con los piqueteros por una decisión de Tolosa Paz

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó este miércoles que no habrá nuevas "altas" en el programa Potenciar Trabajo y garantizó que su cartera construirá una agenda en los próximos meses con Unidad Piquetera (UP) enfocada en "darle mucha potencia a las unidades productivas" territoriales, en "actividades comunitarias y de terminalidad educativa".



Así se pronunció Tolosa Paz luego de una reunión en la sede del ministerio con referentes de UP, integrada por el Polo Obrero (PO), el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).



"Hay un trabajo fuerte con todos los movimientos sociales. No hay más altas de Potenciar Trabajo. La agenda que tenemos para construir con Unidad Piquetera es darle mucha potencia a las unidades productivas que tienen en el territorio y también las actividades socio-comunitarias y a la terminalidad educativa: un capítulo que nos va a ocupar mucho en enero y febrero", sintetizó la funcionaria, al término del encuentro.



El martes, Desarrollo Social acordó el pago de un bono con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de 13 mil pesos para los titulares del Potenciar Trabajo, que se cobrará "con el sueldo de marzo 2023".



Ese acuerdo quedó reflejado en un acta de seis puntos, en la que también se estableció la entrega de herramientas y maquinarias previstas en el presupuesto de este año.



El encuentro de este miércoles con Unidad Piquetera fue continuidad de una reunión desarrollada la semana pasada, en la que se dialogó sobre los planes sociales para desocupados y sobre la entrega de alimentos para comedores y de herramientas para emprendimientos productivos.



"La reunión fue en el marco de mucho respeto. Entendemos que cada una de las familias que integran estos movimientos sociales necesitan encontrar trabajo. El trabajo se construye con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Potenciar Trabajo en la transferencia. Pero más allá de la transferencia y el bono, que ellos no están de acuerdo con el monto, nosotros creemos que es el monto que la Argentina puede pagar", expresó Tolosa Paz.



Además, subrayó el "esfuerzo muy grande" realizado en el último tiempo por el Gobierno y graficó: "Hicimos un esfuerzo para que las mamás con Tarjeta Alimentar tengan un refuerzo del 40%; hicimos un esfuerzo con el bono de jubilados de $10 mil con el PAMI; hicimos un esfuerzo para pagar el bono a los indigentes de Argentina en noviembre y diciembre".



"Hicimos un gran esfuerzo para lograr logísticamente la distribución de alimentos; hay más de 3 millones de bolsas navideñas para que ningún argentino ni argentina pase las fiestas sin un plato de comida; la Argentina tiene niveles de pobreza e indigencia que nos ocupan todos los días y para eso nuestro proyecto político pone en el centro de la escena la inversión, el trabajo y el desarrollo", insistió Toloza Paz.



Además, remarcó que otra de las prioridades de su gestión es "acompañar los procesos de terminalidad educativa de las mujeres en Argentina que no tienen primaria ni secundaria".



El jueves pasado, la UP había llevado adelante una jornada de protesta con epicentro en la sede de Desarrollo Social, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde realizaron un "acampe de protesta".



Los manifestantes consiguieron el compromiso por parte del Gobierno de entrega de herramientas de trabajo y alimentos adeudados en diciembre.



Además, agendaron la reunión, luego de las bajas dispuestas en los planes Potenciar Trabajo a la luz de un informe de la Afip que advirtió irregularidades.