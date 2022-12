Un precandidato a gobernador se lanzó por redes pese a los pronósticos

“DOC”, de doctor, como es la profesión que ejerce- es médico- pero también de “Daniel Orozco Conducción”. Así lanzó su marca digital el 24 de diciembre pasado, en vísperas de la Nochebuena, el intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco quien desde fines de agosto pasado en medio de una multitudinaria cena está oficialmente en campaña como precandidato a gobernador. Este lanzamiento digital, confirmaron desde un entorno a MDZ, sorprendió ya que el gobernador Rodolfo Suarez durante toda la semana pasada repitió a distintos medios de comunicación que su precandidato a gobernador favorito para las elecciones del año próximo es el ex gobernador Alfredo Cornejo. Con estas declaraciones, un gran sector de la UCR dio por sentado que el actual senador nacional volverá a postularse y por lo tanto, los intendentes que están en carrera (además de Orozco, lo jefes comunales de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar) darían un paso al costado como ya han advertido si se concreta la precandidatura de Cornejo.

Sin embargo, Orozco dio una gran señal en sentido contrario. Con fondo rojo y letras blancas, lanzó “Daniel Orozco Conducción” junto al slogan “La Mendoza que soñamos". De hecho, el nuevo hashtag con el que se identificarán sus acciones en redes sociales es #DOC. Para el día de Navidad, por ejemplo, luego de hacer la presentación en su Instagram de la marca, dejó como mensaje: “La fe es esencial, pero no suficiente. Hagamos para que esta Navidad nos encuentre unidos y en paz. Seamos capaces de construir una Mendoza Solidaria”, termina el texto de Instagram. Sus próximos posteos serán en esa línea, con la nueva estética gráfica para presentarse.

Hace unas semanas, se especulaba, por el contrario, que Orozco bajaría su precandidatura, especialmente por la postulación de Cornejo y por no tener respaldos de dirigentes de peso del radicalismo provincial para avanzar con ella. De hecho, apenas se lanzó hace unos meses, avisó en público que si Cornejo se candidateaba, él dejaba de ser precandidato ya que el ex gobernador es quien reúne todas la condiciones para ser el aspirante radical. Aunque claro está, Cornejo aún no ha dicho que será candidato sino que lo postulado otro dirigentes como Suarez. A este panorama provincial hay que sumarle la interna que vive La Heras por la sucesión de Orozco, ya que hay 3 secretarios del municipio anotados para ser jefes comunales, entre quienes se encuentra Janina Ortiz, a cargo de la cartera de Gobierno, quien tiene una hija con el intendente. Algunos dirigentes pensaban que declinaría su postulación para ordenar el departamento para el 2023. Pero, según fuentes radicales, que el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi, que responde a Cornejo, continúe como un precandidato firme a la intendencia de Las Heras, también habría sido uno de los motivos por lo que Orozco siga firme para la gobernación.

No es un dato menor su decisión ya que el radicalismo se encuentra en un momento de crisis absoluta con la mayor parte de la dirigencia del PRO, su principal aliado dentro de Cambia Mendoza. La precandidatura a gobernador de Omar De Marchi, referente de ese espacio, hace tambalear la alianza gobernante y nadie puede saber si el PRO dejará o no finalmente el Frente que gobierna la provincia desde 2015 para aliarse con otro partidos como el PD que lleva a Javier Milei como precandidato a presidente para 2023.