Tiene fecha el juicio oral para juzgar a Walter Bento y otros 28 acusados

Uno de los juicios más trascendente de la historia reciente de Mendoza tiene fecha: el 22 de febrero se realiza la audiencia preliminar para para comenzar el debate oral y público en la causa contra el juez federal Walter Bento y otras 28 personas. Se trata de la megacausa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita encabezada por Bento y dedicada a otorgar favores judiciales a acusados de delitos federales a cambio de coimas.

La decisión de iniciar el juicio fue confirmada a través de la resolución firmada por el juez Pablo Salinas, quien presidirá el tribunal que también estará conformado por Héctor Fabián Cortés y Daniel Alejandro Doffo. Ese dato es clave: cuando se confirmó el juicio, el tribunal que se había formado fue puesto en duda por apartamientos e inhibiciones. Finalmente, la Justicia rechazó los pedidos para que Salinas y Cortés no fueran parte del juicio y sí separaron a Naciff. El juez sanjuanino Alejandro Doffo fue el reemplazo.

Pablo Salinas presidirá el tribunal.

Con la notificación a las partes, se abre el período para aportar pruebas, que será más extenso por la feria judicial. Y en 22 de febrero se realizará la audiencia preliminar, donde se pone blanco sobre negro el proceso, los tiempos y los mecanismos. Aunque no hay un cronograma fijo, se espera que el debate oral dure varios meses. Y ocurre algo particular: la justicia actuó más rápido que el Consejo de la Magistratura y Bento llegará al juicio con todas sus facultades como magistrado. Hay que recordar que en el tribunal político hay un pedido de juicio político y suspensión, pero el Consejo aún no se conforma y, menos, trata el tema.

Bento está acusado de ser el líder de una banda que actuaba en Tribunales Federales, donde él es protagonista principal como titular del juzgado 1. Según la acusación, Bento otorgaban beneficios a acusados de delitos graves a través de una red de “punteros” y abogados que trabajaban en el sistema. Los testimonios mencionan pagos de coimas en dólares para acceder a esos beneficios. Al mismo tiempo está acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay otros 28 acusados, entre quienes están su esposa y uno de sus hijos.

Salinas será el presidente del tribunal, tras la ratificación de toda la estructura judicial. El juez tuvo un rol central en otra causa en la que la justicia federal fue juzgada: las causas por la participación de la Cámara Federal de Mendoza en los delitos de lesa humanidad. En ese caso Salinas actuó como abogado querellante. Ahora le toca como juez conducir el juicio para un magistrado en funciones.

Dentro de Tribunales federales aseguran estar satisfechos por el proceso, pues llegarán a juicio oral. “Se juzga a ciudadanos que tendrán las mismas garantías que todos, los mismos derechos y obligaciones. Esto habla bien de la Justicia”, explican.

La causa se inició con la muerte de Diego Aliaga y las conexiones que tuvo esa causa. Ahora desembocará en uno de los juicios más importantes de la historia reciente. En total habrá 29 acusados, de los cuales 12 están detenidos (en distintas condiciones). Aún no se sabe la cantidad de testigos que declararán.

Los imputados que enfrentarán el juicio son:

1) Luciano Edgardo Ortego Hernández,

2) Walter Eduardo Bardinella Donoso,

3) Omar Armando Rodríguez Cichinelli,

4) Eugenio Javier Nasi Pereyra,

5) Javier Santos Ortega Pérez,

6) Jaime Andrés Alba Nortes,

7) José Gabriel Moschetti Retamales,

8) Daniel Gonzalo Martínez Pinto,

9) Cristian Oliva Suárez,

10) Javier Leónidas Angeletti Ratfopol,

11) Luis Francisco Álvarez López,

12) Carlos Federico Barón Knoll,

13) Alejandro Matías Aramayo Ciacera,

14) Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander,

15) Juan Carlos Molina Pérez,

16) Marcos Adrián Calderón Devias,

17) Walter Aníbal Costa Sgro,

18) Alfredo Rodolfo Aliaga Luque,

19) Leandro Emanuel Cirot Maldonado,

20) Mariano Enrique Castro Hoyos,

21) Juan Ignacio Aliaga Lottero,

22) Jorge Omar Miranda Anaya,

23) Martín Rodolfo Bazán Guerra,

24) Jessica Melissa Miere,

25) Enrique De La Cruz,

26) José María Sanguedolce,

27) Walter Ricardo Bento Vega,

28) Marta Isabel Boiza Yorino,

29) Nahuel Agustín Bento Boiza.