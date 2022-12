El abogado mediático que se lanza como candidato a gobernador bonaerense

El abogado Fernando Burlando se encomienda en la política de cara a las próximas elecciones provinciales. El personaje mediático se lanza a candidato como gobernador por la provincia de Buenos Aires bajo el partido Movimiento de Integración Federal.

El penalista destacó a la provincia bonaerense como "una de las más castigadas" y aclaró su situación respecto a la política: "Hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena pero eso sólo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en yugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos, les dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel. Los políticos no aprobaron ninguna materia desde 1983".

Los temas señalados por el abogado como punto de cambio son la pobreza, la educación y la seguridad. "Me preocupa que siempre sean los mismos. Han reprobado todas las materias. No tenemos mejor educación, ni salud , ni seguridad. Es lamentable. Igualmente, la queja sin hacer algo por el país no sirve", destacó éste en Radio Mitre.

[#Entrevista] "La política necesita de todos, veo una Argentina derrotada, da angustia. Se puede salir adelante pero necesitamos del compromiso de todos" @FernandBurlando en #PorSiLasMoscas con @MoskitaMuertaOk y @nildasarli por https://t.co/IFJW312WOU pic.twitter.com/PcPm05a42x — La Once Diez (@Laoncediez) July 27, 2022

El Movimiento de Integración Federal es un partido que se determina en la apuesta de la política 'nueva'. Fernando Burlando explicó que "la austeridad en un funcionario es clave, cuando esté dispuesto a cambiar mi estilo de vida y generar ejemplos será el momento".

El abogado mediático definió a la provincia de Buenos Aires como un "agujero negro" y aclaró su envión político: "Muchas cosas quedan en el olvido. Soy de la Provincia, nací en La Plata y mi profesión ha hecho que transite todos sus rincones. Es difícil, obviamente, pero me gusta poner mi granito de arena. Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar".

El penalista criticó la decisión del presidente Alberto Fernández respecto al fallo de la Corte Suprema en temática coparticipación de CABA. "Las decisiones de la Justicia son para acatar. En un país republicano lo más importante es el Poder Judicial, todo lo que genere seguridad jurídica. Si eso no pasa estamos totalmente perdidos", sentenció éste.