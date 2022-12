La UCR enrostró su trabajo en Mendoza y destrozó al Gobierno nacional

Desde el oficialismo local, la senadora mendocina Natacha Eisenchlas, salió con los tapones de punta este domingo para reclamarle al Gobierno nacional y a los referentes del peronismo mendocino. La legisladora dijo que "el Gobierno nacional empobrece a quienes dice defender".

"El Gobierno nacional empobrece a quienes dice defender. Además de la inflación, la transferencia discrecional de los recursos y la indiferencia a los que sufren son una magnífica distribución de la riqueza: nada para los productores víctimas de las heladas tardías pero hay transferencias que superan en 500.000 lo presupuestado para la provincia de Buenos Aires", comenzó diciendo la senadora radical.

"Hay un incumplimiento de los subsidios al transporte. El ajuste encarece el boleto en todo el interior para beneficiar al AMBA. Ajuste en jardines maternales, salud y educación", agregó Eisenchlas.

Además de la inflación, la transferencia discrecional de los recursos y la indiferencia a los que sufren son una magnífica distribución de la riqueza:??

?NADA para los productores víctimas de las heladas tardías pero ?? — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) December 25, 2022

"La jubilación de la presidenta (Ndr: vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner) es de 4.500.000 pesos. Insultante. etc, etc, etc. ¿Dónde están los que hace años "viajan a Bs.As para defendernos?", lanzó la legisladora oficialista en detrimento de los referentes del kirchnerismo mendocino.

Luego, "enrostró" el trabajo del Gobierno local: "Mientras en Mendoza: El Baqueano, Vaca Muerta, Potasio, Hierro Indio, Plan Hídrico, 12000 mendocinos en el mercado formal, un laboratorio de cannabis, Mendoza Activa, Potrerillos, Penitentes, economía del conocimiento, promoción del empleo, subsidio millonario al tranporte, disminución de impuestos, alfabetización como política prioritaria".

Y finalizó diciendo: "¿Quién trabaja y quién habla? Hace años sabemos la respuesta".