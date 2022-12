A días de su reaparición, un intendente no descarta a Cristina Kirchner como candidata en 2023

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, destacó la presencia el próximo martes en su distrito de Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó: "No pierdo las esperanzas de que Cristina sea candidata, pero lo importante es construir un espacio político que trascienda". "Es la militante más clara de la Argentina", dijo el jefe municipal sobre la vicepresidenta, quien hablará en público en la apertura del Polideportivo Municipal "Diego A. Maradona" tras ser condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad.

Luego del fallo en su contra por parte del Tribunal Oral Federal 2, la vicepresidenta -cuyo nombre sonaba para encabezar al oficialismo- sorprendió al marginarse de la carrera electoral.

"El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta", aseguró.

Al respecto, Ferraresi aseveró que "la elección del 2023 va a ser una batalla importante" y que el Frente de Todos tendrá "estos meses para tomar las decisiones correctas y generar las reglas correctas de unas Primarias, que pondrán distintas alternativas con compañeros con distintas visiones y precedencias". Además, prometió "una propuesta de Gobierno" ya que en el actual "no hubo ningún contrato electoral más que derrotar al macrismo".

En diálogo con AM 990, habló de "la mafia de Magnetto, el PRO, los jueces concentrados que tras esta posición del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte han salido todos en sintonía". Además, respaldó a la Casa Rosada por recusar a los jueces del máximo tribunal por restituirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de coparticipación de los fondos nacionales quitado en el año 2020.

"La Corte no tiene nada que ver con la Justicia ni con leyes, son todos fallos políticos los últimos, entonces la respuesta también es política. Este proceso de la historia algún día terminará, pero mientras que uno de los nuestros tenga la convicción de pelear e ideológicas, la batalla seguirá abierta", marco y sumó: "Debemos definir de una vez qué vamos a hacer los salarios, los alimentos, la Justicia, la deuda externa.

Jorge Ferraresi en un acto junto a Cristina Fernández de Kirchner.

La inauguración del predio

"Nosotros tenemos una política muy fuerte en materia deportiva, es el predio número 14, de alto rendimiento en la localidad de Villa Corina, un lugar de trabajadores y muchos pibes", comentó Ferraresi sobre el complejo, en una de las mayores villas del Gran Buenos Aires (GBA), ubicada a 7 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde hablará Cristina Kirchner alrededor de las 19 horas.

El ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional, además, expresó que cada instalación contará con el nombre de referentes deportivos "que también tuvieron compromiso político y social". Entre ellos, destacó a Héctor "Negro" Enrique, campeón del Mundo 1986, que bautizará al estadio de futsal, y Pascual Pérez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y campeón mundial de peso mosca, cuyo nombre tendrá el gimnasio de boxeo.

"El estadio más grande de futsal va a llevar el nombre del Negro Enrique, que también nos va a acompañar en la jornada de inauguración", comentó y cerró: "Dentro de los compañeros de Maradona es el que más lo representa, esta cuestión de pertenencia, no renegar del lugar de donde viene, hace tres o cuatro meses lo llamé y le pedí la autorización para integrar este predio para que entrenen 1.500 pibes".