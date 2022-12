Piden a Papá Noel un turno de atención hospitalaria

Viernes y sábado de la semana pasada se vio la guardia del hospital Humberto Notti "totalmente colapsada" por la deficiencias en la organización del servicio. No sé puede maltratar a las mamás y papás poniendo en riesgo la salud de los niños/as por las largas esperas, por la falta de previsión de la dirección del Notti, en disponer los recursos médicos y materiales necesarios para una atención sanitaria adecuada. Los recortes que hizo el gobierno, en estos años, en los sueldos del personal sanitario de la provincia ha llevado a que muchos médicos emigren, sobre todo los pediatras.

Foto: Mario Vadillo.

El hospital Notti quedó chico no solo para los pacientes ambulatorios sino también internados por la nueva demanda de salud pública que ha provocado el obsceno crecimiento del 60,8% de niños y niñas en estado de pobreza a una cantidad que llegó a 141.207 en el 2020 y que ahora debe estar superando los 180 mil, donde los hogares sufren de falta de un ambiente saludable, sin alimentación suficiente y agua potable en cantidad y calidad.

Aunque en los hospitales el personal de lo mejor, son las malas políticas de salud con presupuestos sub ejecutados y los bajos salarios que causan la falta atención adecuada y suficiente por lo que las mamás terminan exhaustas y tiradas en el piso durmiendo, algunas con los niños, desde la noche anterior para poder conseguir un turno, si lo consiguen. Lamentablemente al gobierno no le importa los sufrimientos de la gente pobre en absoluto.

Muchas mamás y papás cansados de no obtener turnos “online” viajan desde muy lejos, sufren estar a la intemperie durante horas para sacar un turno en forma presencial y muchas veces los rechazan por no tener más números.

Foto: Mario Vadillo.

Los turnos que se dan, muchas veces suponen demoras enormes, de horas y horas, dónde casos como el papá de Ignacio para el estudio de su hijo (con síndrome down) debía estar en ayuno de 8 hs. pasando varias horas sin ser atendido y sin comer por lo que tuvo que retirarse sin poder tener la atención médica requerida.

Por lo que hoy la salud y la vida de nuestros hijos/as está puesta al azar de tener una atención sanitaria adecuada en el tiempo correcto, justamente en la población infantil de los sectores más vulnerables que más debería estar protegido.

La complejidad de la situación del Notti se agrava porque los centros médicos están cerrados o derivan la atención a los grandes nosocomios por no contar ellos con el suficientes profesionales material y de infraestructura, porque también han sido recortados.

Foto: Mario Vadillo.

El colapso de los Hospitales de alta complejidad es porque los centros de salud abundan, pero funcionan pésimo no tienen profesionales, en algunos no tienen ni medicamentos, un claro ejemplo es el Centro de Salud La Riojita que según los carteles tiene: pediatría, psicológica, médico clínico, odontología, etc. Pero cada vez que las personas van en busca de atención nunca está el personal sanitario, falta uno o todos a las vez entonces que lo que hacen: se recurre al Hospital más cercano que sería el Hospital Carrillo, pero que al igual que el Notti está colapsado de casos que tranquilamente podrían atender los centros de salud que por opinión de los usuarios en las Heras son un desastre

Un gobierno que no invierte en salud: Un Gobierno que subejecuta las partidas presupuestarias a fuerza de recortes en los sueldos y en infraestructura, para mostrar eficiencia a costa de la reiteradas violaciones a dar acceso pleno a la salud, que es un derecho humano prioritario cómo dispone nuestra Constitución.

La solución de problemas estructurales en el sistema sanitario asociados con los recursos humanos es entender que pagar sueldos dignos que frenen la expulsión de personal calificado y la gestión hospitalaria eficiente que le garantice a la población la atención oportuna y de calidad, es una inversión y obligación constitucional del Estado, sobre todo en medio de una crisis económica que está empujando a más personas a utilizar el sistema público de salud.

Carrillo sostenía que “...La medicina, como arte de preservar, conservar y restaurar la salud de la comunidad, configura un nuevo aspecto de la civilización contemporánea, y su evolución y su historia traduce el grado de cultura de un pueblo, porque conforme el pueblo avanza en su progreso, el hombre, el estado y la colectividad saben luchar mejor contra las enfermedades y cada vez con mayor éxito. La medicina no es solo un oficio, es una ciencia social, una ciencia política y una ciencia económica, y, finalmente, es también una forma de la cultura y la expresión más concreta del grado de adelanto de una nación..

* Mario Vadillo, Diputado Provincial de Mendoza mandato cumplido y actual Presidente del Partido Verde.