La fórmula presidencial que suma adeptos en el peronismo local

Desacelerar la inflación, al menos al 4% (o algún número cercano) es el gran objetivo. Si eso se logra, lo que parecía ser rumor empieza a tomar fuerza en un sector de peso del peronismo, entre los que se encuentran dirigentes locales. La posible fórmula presidencial compuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el del Interior, Wado de Pedro, para competir en las elecciones del año próximo es una alternativa que aglutina a parte del PJ mendocino y por la que no se ve difícil trabajar.

A esta dupla se la viene midiendo en las encuestas desde mediados de año y levantó vuelo luego de que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunciara públicamente que se bajaba de la carrera por cualquier candidatura al conocerse la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los hechos que se investigaron en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015, conocida como “causa Vialidad".

Desde antes del 3 de agosto, fecha en la que Massa fue nombrado y quedó a cargo de la cartera de Economía, las versiones acerca de que coqueteaba con una fórmula junto a de Pedro, abundan. Las razones son varias: en primer lugar, el ministro del Interior es un referente de La Cámpora y, además, un hombre de confianza de la vicepresidenta y de su hijo Máximo, por lo tanto, garantiza el apoyo del kirchnerismo.

Por otro lado, su buena relación con los gobernadores e intendentes de todo el país asegura la posible venia de ese sector del PJ que tiene el manejo de los territorios tanto a nivel nacional como en tierra bonaerense. Sin embargo, Massa, en medio de la difícil tarea de ser ministro de Economía, parecía haber declinado su candidatura. Pero, esta dupla volvió a reflotarse a principios de diciembre con la condena a la vicepresidenta y su advertencia de que en las elecciones del 2023 no sería candidata a nada.

En el peronismo mendocino ya hay varios dirigentes que hablan de esta posible fórmula. Falta tiempo para ver si realmente se concreta. Las primarias nacionales, a diferencia de las provinciales, serán recién el 13 de agosto. La atan al resultado que pueda tener Massa como ministro, e incluso le ponen fecha; si en marzo no llega a una inflación del 4% o alrededores, no se concretará.

Claro que se trata de una elección muy complicada para el Frente de Todos por la situación económica del país y por la baja imagen en las encuestas que tiene el presidente, Alberto Fernández. Pero dentro del peronismo de Mendoza puede ser un factor aglutinador. Massa no sólo es de simpatía en su partido, el Frente Renovador, cuya referente peronista mendocina es la dirigente y funcionaria nacional Gabriela Lizana, sino que mantiene una excelente relación con jefes comunales de distintos sectores del justicialismo, como con el de San Rafael, Emir Félix; de Lavalle, Roberto Righi; o de Maipú, Matías Stevanato.

Además, Massa tiene un vínculo muy aceitado con la referente local de La Cámpora, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, como se pudo ver en noviembre, cuando visitó la provincia para anunciar asistencia para los productores tras las heladas tardías.

Sin embargo, para otros dirigentes, de Pedro no es la mejor compañía para Massa. ¿Motivos? Varios. Por un lado, hay quienes no quieren saber nada que tenga que ver con la agrupación La Cámpora, mientras que hay otros que justifican sus razones con el reciente Mundial de Fútbol y la llegada de nuestra Selección argentina a Ezeiza. “Lionel Messi no lo saludó”, sostienen, y en ese ninguneo del capitán del gran equipo, miden el humor social.