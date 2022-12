La decisión de Suarez sobre su futuro político luego de la Gobernación

Por: Pablo Icardi, Laura Fiochetta, Mariano Bustos y Gianni Pierobon.

A menos de un año de concluir su mandato como gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez ha tomado una decisión vinculada a su futuro político una vez que deje el sillón de San Martín. Aseguró que no será candidato a nada en las elecciones de 2023 y que solamente continuará en un cargo público si Alfredo Cornejo es electo como su sucesor, teniendo en cuenta que asumiría como senador nacional al ser suplente para esa banca en el Congreso.

Suarez reconoció en una entrevista con MDZ que le gustaría que Cornejo sea el candidato del oficialismo a gobernador el año que viene y afirmó que su postulación es “indiscutible” entre los dirigentes radicales.

“Si Alfredo no llega a ser candidato, yo no voy a ser candidato a nada. No voy a ser candidato a diputado nacional. Si Alfredo no es candidato y sigue siendo senador y nos ponemos de acuerdo en que otro tiene que ser candidato, yo dejo ese lugar de diputado nacional que suelen ocupar los gobernadores”, manifestó el mandatario provincial al ser consultado sobre su futuro político.

Hizo hincapié en que no piensa la política en cargos y en ese sentido, que “no tengo problema en volver a trabajar en mi estudio jurídico”.

De todas maneras, aseguró que eso no implica que vaya a retirarse de la actividad política tras concluir su mandato de gobernador. “En la política voy a seguir, me gusta, ayudando donde haya que ayudar”, expresó.

En las elecciones legislativas del 2021, Suarez fue candidato a senador nacional suplente y compartió boleta con Cornejo y Mariana Juri. Por esta razón, en caso de que el exgobernador busque un nuevo mandato al frente del Ejecutivo provincial y lo consiga, debería renunciar a su banca en el Senado, por lo que terminaría asumiendo como en reemplazo el actual mandatario.

Ante este posible escenario, Suarez indicó que “en el rol de senador voy a estar peleando por Mendoza, por este gobierno”. “Si Dios quiere cambia el color político y hay un gobierno de Juntos por el Cambio, el rol de senador ahí es muy importante para gestionar. Sea el gobierno que sea, conozco a todo el mundo y puedo ser un gran gestor de Mendoza en Buenos Aires”, surbayó.