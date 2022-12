Un economista liberal definió a Javier Milei y criticó a Sergio Massa

El economista Héctor Rubini dialogó con MDZ sobre la influencia del diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, en la Argentina. Asimismo, éste explicó el modelo de la banca Simons como una propuesta aplicable a la decadencia económica del país y señaló las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, como "una sucesión de parches".

- ¿Cómo definiría al liberalismo argentino de la actualidad?

- Como una fuerza emergente que está en recuperación de un predicamento perdido durante dos décadas y que probablemente siga un proceso de ajuste de adicionales hasta consolidarse como una fuerza con mucho más peso que el que tiene hoy.

- ¿Cree que va a preservarse en el tiempo o es sólo un simple pasar?

- Todo indica que se va a preservar en el tiempo. La situación un poco es pendular siempre en Argentina. Se gira dos o tres décadas hacia el populismo, luego viene la frustraciones y el engaño y luego un retorno a la normalidad que también probablemente sea de más de una década y media o dos.

- Si le nombro a Javier Milei, ¿qué me dice usted?

- Representa una alternativa que sorprendió a la fuerza mayoritaria y que ofrece inicialmente respuestas concretas para la situación crítica actual y la que probablemente sobrevenga en los próximos meses.

- ¿Usted cree que Milei puede encabezar esta oleada de liberalismo en el poder?

- Sí. De hecho se está construyendo eso. Hoy creo que sí.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

- ¿Cree que Milei debe jugar dentro o fuera de Juntos por el Cambio?

- En principio fuera, después se verá. Digo en mi opinión personal. No es la opinión de ninguna de las fuerzas políticas de la alianza que está con Javier ni lo que piensa Javier necesariamente. Pero creo que en principio Juntos por el Cambio es una fuerza instalada, consolidada y tiene sus temas internos. Nosotros estamos afuera.

- ¿Qué opina de la fórmula presidencial Patricia Bullrich-Javier Milei?

- Es una opción que están sugiriendo de distintas fuentes. Hay muchos puntos en común pero de acá que se concrete hay que esperar; si es que se concreta. Obviamente para Patricia Bullrich implicaría una salida de Juntos por el Cambio.

- Ahora vamos para economía. En el acto "El fin de la inflación" de Javier Milei usted presentó el modelo de la banca Simons, ¿cómo definiría el concepto en cortas palabras?

- Una banca restringida donde una parte de los ahorros quedan inmovilizados en los bancos que son los depósitos en cuenta corriente y todo el resto queda totalmente libre para ser invertido en el mercado de capitales y ser canalizado a la inversión y a la al consumo de la familia.

- Es decir que uno va deposita en el banco y ciertos fondos quede movilizado ni prestado.

- Lo transaccional, los que son depósitos a la vista. Todo lo demás, podríamos decirlo técnicamente, encaje cero.

- ¿Qué tipo de resultado generaría eso?

- En principio, hay tres resultados. Implica la inexistencia de la necesidad de tener un prestamista de última instancia oficial para los bancos en caso de tener problema de liquidez. En segundo lugar implica un aumento de la liquidez a ser canalizada al mercado de capitales para la inversión productiva. En tercer lugar, implica más competencia, más disciplina de mercado y obviamente con una baja sostenida de la inflación. Esto es más crédito a más bajo costo y a más largo plazo. El ministro de Economía, Sergio Massa.

- ¿Cómo definiría usted las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa?

- Un parche. Una sucesión de parches. No hay un plan de estabilización claramente definido, no hay una estrategia de crecimiento claramente definida. Y no se observa -pongámonos el traje oficialista- astucia para ajustarlo al timing preelectoral. Todo indica que esto va a conducir a desequilibrios difíciles de manejar a partir de mayo. Que es cuando mayo cuando se cierran las listas para las PASO. Y junio, julio ya estamos frente a las paso de agosto.

- ¿Usted cree que afecta la debilidad que presenta el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la expectativa de inversión?

- Sí lo ha afectado continuamente. De hecho, la inversión extranjera directa es mínima y uno no se cansa de leer todos los meses en redes sociales o en los medios de prensa nombres concretos de empresa que se cierran y se van del país.

- ¿Qué le genera la vuelta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump?

- Es una reacción natural de lo que uno podía esperar de lo que son los actos y omisiones y expresiones del gobierno de Biden. Es una administración demócrata que está decepcionando hasta los propios votantes del Partido Demócrata. Y por el otro lado, dentro del Partido Republicano, no se observa un liderazgo comparable al de Donald Trump. Todo indica que en este momento y luego antes y poco después de la elección de medio término de hace pocos días, tiene cancha libre para hacer el candidato a presidente Partido Republicano para las elecciones dentro de dos años.