Cumbre: los primos Macri y el plan para ganar la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el expresidente de la Nación Mauricio Macri mantuvieron una reunión este jueves en medio de la puja por las candidaturas en las filas del PRO de cara al 2023.

"Nos encontramos un rato con Mauricio. Charlamos sobre un montón de temas, pero sobre todo sobre la Ciudad, sus desafíos y cómo seguir construyendo la Buenos Aires del futuro", señaló Jorge Macri en su cuenta de Twitter.

El cónclave "netamente macrista" entre ambos se da en el marco de las aspiraciones de diferentes dirigentes del PRO que quieren convertirse en el próximo alcalde porteño. Entre ellos, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. En lo que respecta a Juntos por el Cambio, Martín Lousteau -de la Unión Cívica Radical (UCR) es otro de los que buscan conducir la capital argentina y que suenan en las encuestas.

El exintendente de Vicente López manifestó días atrás en una entrevista exclusiva a MDZ que le "llena de orgullo el apoyo de dirigentes. Primero se manifestó Horacio en un punto porque me trajo a su equipo. Siendo el único que incorporó a su equipo. Me dio un rol importante, eso lo valoro. Soy parte de su equipo, gestiono, he traído mi mirada de conocer mucho al kirchnerismo y saber las cosas que ellos hacen. Después Mauricio se manifestó también, Patricia lo ha dicho, Pinedo, Ritondo, varios. Todo eso a mí me agrega un montón".

"Todo esto es muy importante para mí, porque quiere decir que voy en el camino correcto. Ahora, el único apoyo real, importante, está allá afuera y es la gente, Esto no se resuelve de arriba que te cambia una figurita por otra. Vos tenés que ser percibido como alguien que puede resolver problemas. Yo creo en mi caso, y esto es lo que me trae a la Ciudad muy entusiasmado, que mi experiencia de gestionar Vicente López diez años me ha dado herramientas para poder dar un salto a una Ciudad que es un gran desafío, es muy importante en el mundo, pero que de alguna manera tiene muchas similitudes con Vicente López", añadió Jorge Macri.