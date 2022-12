Bento asegura que no tiene responsabilidad por la deuda de un fideicomiso

El juez federal Walter Bento, procesado por asociación ilícita y otros delitos, respondió a una nota publicada por MDZ en la que se menciona que un negocio del que él ha sido parte tiene una deuda con la AFIP, organismo que pidió la ejecución. Según explicó el Juez, no tiene responsabilidad ni obligaciones sobre el fideicomiso porque el "único responsable es el fiduciario". Además, agregó que "no existen deudas al día de hoy".

A continuación el mensaje enviado por Bento a través de sus abogados.

"Con absoluto asombro tome conocimiento de una nota escrita por MDZ, en la que mantienen la injusta utilización de mi nombre". Se han equivocado, al vincularme con el fideicomiso Il Mercato como si tuviera responsabilidad o obligaciones cuando el único responsable en un fideicomiso es el fiduciario, conforme la ley. Si hubieran consultado al Fiduciario sabrían que no existen deudas al día hoy. Les recuerdo que no estoy en “capilla” y soy inocente hasta que un tribunal de justicia dicte sentencia condenatoria. En un estado de derecho rige el principio de inocencia. Mi familia y yo estamos procesados, no condenados. Lo cual representa una abismal diferencia".