Los médicos que quieren ser precandidatos a intendente y darán pelea

Como hace más de un año, cuando fueron las elecciones legislativas, ya comienzan a perfilarse como precandidatos médicos o profesionales que tienen que ver con el sector de la salud, como quienes se dedican a la odontología o son sanitaristas. En el caso de los médicos, hay varios que son precandidatos a intendente y por lo tanto, apuntan a competir en las primarias el año próximo.

En el San Rafael, donde todo indica que se adelantarán sus elecciones, hay dos precandidatos a jefe comunales que son médicos. Uno es peronista y otro radical. Por el Frente de Todos, aspira a presentarse Genaro Rafael Gerbaudo, un médico neonatólogo y pediatra que pretende competir en la primaria, abierta simultánea y obligatoria (PASO) con el precandidato del actual intendente Emir Félix -que es su hermano y el exjefe comunal Omar- y, posiblemente, contra el concejal por La Cámpora Nadir Yasuff que también aspira al cargo. Aunque las elecciones PASO en ese departamento serán el 30 de abril, por lo tanto, falta unos meses para confirmar si definitivamente esto ocurre, hoy la interna peronista en San Rafael se presenta de esta manera.

En diálogo con MDZ, Gerbaudo sostuvo que: “Nosotros destacamos el trabajo que ha hecho Emir Félix durante estos años pero buscamos dar otro salto. Hay temas como la salud para la que tenemos una propuesta para articular los 55 centros de salud que hay en el departamento. En el caso del hospital Teodoro J. Schestakow, no hay un servicio de hemodinamia y hay que acudir al sector privado”, destacó. “También hay que trabajar en la agroindustria”, sumó. El dirigente, quien tiene 56 años es parte de la agrupación Victoria Popular y de la Fundación Inclusiva, que dirige el sanitarista Pablo Ferrari. De hecho, Ferrari también suena como parte del armado del Frente de Todos para el año próximo en el tercer distrito que hace varios meses recorre. Gerbaudo, en tanto, tiene trayectoria en gestión de salud, fue director del Hospital de Malargüe y subdirector del Schestakow.

Por la UCR sanrafaelina, también hay un precandidato a intendente que es médico. Se trata de Abel Freidemberg, quien ya se presentó como aspirante al cargo y actualmente es senador provincial por el cuarto distrito. Es el candidato favorito del senador nacional y posible precandidato a gobernador Alfredo Cornejo. Fue Director regional de la zona Sur del ministerio de Salud. Competirá en primarias con el actual concejal sanrafaelino y presidente de la UCR de ese departamento, Francisco Mondotte y con el empresario Alfredo Andión.

Como vecino de San Rafael solicito al intendente Emir Felix, que no desdoble las elecciones municipales respecto de las provinciales ya que esto implica un gasto millonario que podría evitarse en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa toda la Argentina. — Abel Freidemberg (@Abelfreidember1) December 15, 2022

En Las Heras, el radicalismo cuenta con su actual intendente que es médico: Daniel Orozco. Pero además el dirigente se lanzó como precandidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, aunque no cuenta con el respaldo de Cornejo ni de Suarez. En la comuna, hay varios secretarios anotados para suceder a Orozco pero nadie proviene de la medicina. Pero tiene un colega en el peronismo: el concejal Raúl Ceverino es médico y está en campaña para ser precandidato a intendente por el kirchnerismo. Es exdirector del Hospital Carrillo e iría por el listado de Unidad Ciudadana.

En San Martín, el médico que lleva tres años de gestión como intendente es el radical Raúl Rufeil. Hace unos días anunció que irá por la reelección el año que viene, ya que como lleva un solo período, la ley se lo permite. Es cirujano, médico pediatra y clínico. Además, dirigió el Hospital Humberto Notti. Hace tres años, le ganó al exintendente peronista Jorge Omar Giménez (hoy delegado en Cuyo de Trenes Argentinos) quien intentó su cuarto periodo frente a la comuna en 2019 pero perdió los comicios.

Acompañé a @RaulRufeil y a todo el equipo del @FrenteCambiaMza de San Martín en su acto de cierre de año. Rever el trabajo realizado nos permite plantear mejoras y nuevos objetivos para el 2023. San Martín necesita continuidad en este cambio rotundo que viene encabezando Rufeil. pic.twitter.com/As0ooSUP86 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 9, 2022

El radicalismo también tiene otro médico y posible precandidato a jefe comunal en Tunuyán, que actualmente está gobernado por el peronista Martín Aveiro. Se trata de Luis López quien fue cuestionado por ser concejal y además, médico de centro de salud locales, es decir por cobrar dos sueldos del Estado. "Antes de postularme como concejal me asesoré, y por eso no tuve problemas al asumir mis funciones en el Concejo Deliberante de Tunuyán. No soy una persona improvisada y cuando salí del hospital, me asesoré para ver si podía hacer esto. Si me hubieran dicho que no se puede hacer, claramente no lo hubiera hecho. Es más, al iniciar mis funciones como edil presenté mi declaración jurada tanto en el Ministerio de Salud como en el Concejo y no me dijeron absolutamente nada”, le dijo a MDZ Radio en noviembre. Un colega del Frente de Todos, en el Concejo Deliberante, Juan Marcelo Vidal renunció porque la Oficina de Ética pública entendió que no podía tener dos cargos. López, en cambio, apeló la disposición.

En definitiva, la política local deja de ser una actividad que ejercer generalmente abogados, licenciados en ciencias políticas o ingenieros para abrirse a otras profesiones.