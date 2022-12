Las 5 razones por las que Omar De Marchi podría dejar Cambia Mendoza

¿Se van o no se van? La duda volvió a surgir luego de que el diputado nacional por el PRO y precandidato a gobernador Omar De Marchi y el presidente de la fuerza Alvaro Martínez, enviaran un comunicado al radicalismo avisándole que no asistirían a la reunión de Cambia Mendoza convocada para el lunes pasado.En febrero próximo, la UCR tendría definido su precandidato a gobernador y eso apura las definiciones en la coalición gobernante.

Una primera razón por la que el PRO podría dejar Cambia Mendoza es puramente electoral. Algunos dirigentes del partido sostienen que De Marchi podría sacar más votos por fuera del frente que por dentro, mucho más teniendo en cuenta si el precandidato a gobernador del radicalismo es el ex mandatario Alfredo Cornejo. Si el senador nacional se presenta a elecciones, le gana a cualquier otro candidato de acuerdo a todas las encuestas. Si va por fuera, De Marchi sumará aliados como el PD, un sector de la Coalición Cívica y posiblementemente el Partido Verde. Si además, esto de ir por fuera se da en un escenario en el que no es Cornejo el precandidato radical, se ilusionan con pelear mano a mano con ese aspirante a la gobernación y tener chanches de ganar. Pero si De Marchi va por dentro de Cambia Mendoza, perdería no solo la gobernación sino también tendría menos posibilidades de que el resto de que los precandidatos del PRO integren las listas finales de la coalición, observan algunos dirigentes.

Esa última aseveración está vinculada a un segundo motivo por el que el PRO está incómodo dentro de Cambia Mendoza. Para integrar las listas para los comicios generales tras las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los frentes electorales disponen cómo debe ser el mecanismo. El Frente Cambia Mendoza ha establecido que para conformar los listados finales, las fuerzas que compiten deben sacar el 25% de los votos como mínimo. Esa exigencia, que también es resistida por otros partidos que integran la coalición, molesta al PRO. De hecho, pretenden que se copie el sistema que funciona en Juntos por el Cambio de Ciudad de Buenos Aires-gobernada uno de los presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta- que exige un piso del 15% a las minorías y aplica el sistema de votos D’Hondt.

Una tercera razón es la Legislatura que viene. Si el peronismo disminuye su caudal de votos porque no tiene aún un candidato a gobernador que se haya lanzado y adelantará las elecciones municipales en al menos 5 de sus 6 departamentos, Cambia Mendoza podría, como mencionó el gobernador Rodolfo Suarez, tener mayorías en ambas cámaras. Sin embargo, si De Marchi va por fuera y sale segundo, el PRO podría convertirse en el principal partido opositor. Aunque en la elección pasada, yendo por dentro de Cambia Mendoza no les fue para nada mal: sacaron 7 legisladores propios (4 diputados y 3 senadores) y tienen un bloque consolidado. Para otros dirigentes ese camino de ir por fuera no seria conveniente para la conformación de las listas legislativas porque consideran que el PJ independientemente con qué candidato a gobernador vaya, va a sacar alrededor del 30% de los votos y dejaría a De Marchi como tercera fuerza. Además, si el PRO va con aliados, los legisladores no serían todos propios: debería darle lugares a los partidos que lo apoyan para integrar los listados y perdería protagonismo y estaría obligado a sacar altos porcentajes en todos los distritos para tener representantes.

Una cuarta razón está vinculada a las relaciones aceitadas que tiene De Marchi con dirigentes de su ex partido, el PD. De hecho, dirigentes demócratas le han puesto una fecha límite para esperarlo: enero. Es el plan A para que sea el candidato a gobernador de esa fuerza que lleva como candidato a presidente a Javier Milei. De Marchi, es el coordinador de campaña de Larreta a nivel nacional, pero como las elecciones son desdobladas respecto de la Nación, podría también recibir el apoyo del precandidato de la Libertad Avanza que suma adeptos en todo el país.

La quinta razón es muy pública. Desde la presidencia del PRO observan que Cambia Mendoza no es una alianza de gobierno sino una coalición electoral. De hecho, Martínez le dijo a MDZ Radio que: “La alianza terminó el día de la elección, hay que cambiar de ser una alianza electoral, a ser una coalición. Las alianzas electorales terminan el mismo día de la elección. Veremos si el PRO estará dentro de Cambia Mendoza cuando sepamos para qué vamos a conducir nuevamente, cuáles son las ideas que vamos a aportar nosotros, la Coalición Cívica, y que aportará el radicalismo; y cómo le vamos a cambiar la vida de la gente en base a eso" aseguró.

Sin embargo todas estas dudas están atadas a algo que supera al PRO local: la posición de no ruptura de las alianzas locales con el radicalismo que sostienen los máximos referentes del partido a nivel nacional: Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri.