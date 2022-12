La grieta en el Congreso y un singular elogio opositor a Sergio Massa

Tras fracasar la última sesión en la Cámara de Diputados solicitada por el Frente de Todos, producto de que no se pudo lograr las 129 asistencias para conseguir el quórum, el legislador por Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Álvaro González, sostuvo que "la oposición no tiene la culpa de que el Congreso esté paralizado, ya que el funcionamiento le corresponde al Gobierno nacional". De esta manera, apuntó contra Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, porque hasta el momento no ha podido solucionar los conflictos que prexisten entre ambos bloques mayoritarios.

La grieta se ha profundizado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio debido a los problemas que se han desencadenado por la conformación del Consejo de la Magistratura. El hecho llegó a judicializarse y el fallo salió a favor de la oposición. Sin embargo, el Gobierno nacional no ha querido reconocerlo. Álvaro González remarcó que "el oficialismo hace lo que se les de la ganas de manera inconstitucional. Encima esperan que nosotros seamos funcionales a sus decisiones y no funciona de esta manera".

"Entonces, el problema no es por no hablar entre bloques, sino que el conflicto es que ellos reconozcan sus problemas y que realicen una autocritica. Cuántas veces nos han pedido que realicemos la nuestra y ya la hemos hecho. Pero ellos no se equivocan nunca. Por eso, consigan el número suficiente para poder sesionar, pero esta posibilidad la han ido perdiendo con los demás bloques por su falta de credibilidad. El hecho quedó demostrado hoy cuando no pudieron juntar los 129 votos con el fin de poner en tratamiento su temario legislativo", apuntó.

De esta manera, aseveró que "al Gobierno nacional le está costando reunir los votos necesarios para poder lograr el funcionamiento de la Cámara baja y esto a Sergio Massa no le pasaba".

"No es por un temas de votos, sino que él hubiese hablado y hubiera solucionado los problemas. Cuando vos tenés un problema, los tenés que resolver. Ahora, si vos querés convivir con el problema y a la vez armar sesiones con temario propio, la realidad se hace imposible", concluyó el legislador nacional.