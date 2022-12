Exclusivo: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich juntos, cierran grieta del macrismo

El macrismo unido. Al menos por un día. Terminó la locura mundialista y empieza la temporada alta electoral. Por eso la primera foto de campaña del PRO post Mundial Qatar 2022 será con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich juntos mañana en Chubut. Los presidenciables del macrismo estarán junto al candidato a gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, para rechazar la eliminación de la PASO que impulsa el peronismo a nivel local.

El jefe de gobierno porteño y la presidenta del PRO llegarán mañana por la mañana a Chubut en vuelos separados, Pero a las 11:30 compartirán una conferencia de prensa en un hotel en Trelew y luego serán oradores en un acto donde habrá otras figuras nacionales de Juntos por el Cambio como el radical Mario Negri, el peronista Miguel Pichetto -compañero de fórmula de Mauricio Macri en la derrota de 2019- y Ramón Puerta. Macri, ya instalado en Cumelén, enviará su adhesión desde el refugio de Villa la Angostura donde pasará las fiestas de fin de año.

Ignacio Torres ganó las legislativas del año pasado por 10 puntos de diferencia y se perfila para ser el próximo gobernador. Mañana en Chubut logrará un hecho inédito en medio de la interna del macrismo, unir a Larreta y Bullrich quienes tiene previsto asistir junto a Ricardo López Murphy a la Legislatura provicial en Rawson donde se votará la eliminación de las primarias proviciales y la instauración de la ley de lemas.

Este jueves vamos todos a defender la democracia uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/KyKzAwqaPh — PRO Trelew (@protrelewok) December 20, 2022

Ignacio Torres es además senador nacional y mantiene vínculo directo tanto con Larreta como con Bullrich. Un orgánico del PRO que está enfocado en ganar la provincia y que contó con el apoyo explícito del jefe de gobierno porteño.

En Chubut el oficialismo quiere eliminar las PASO para intentar evitar que les ganemos. No lo van a lograr, ni aunque pongan ley de lemas. Todo mi apoyo a cada chubutense y a @NachoTorresCH ante este intento del gobierno de hacer trampa y tratar de que los votos valgan menos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 14, 2022

Tambié Patricia Bullrich había sumado su apoyo para Torres contra el kirchnerismo para intentar frenar la reforma electoral que, en la última semana del año, se intentará aporbar en la Legislatura provincial de Chubut.

El kirchnerismo destruye toda regla electoral. Manipulan la ley de acuerdo a sus intereses de poder. Ahora, le toca a Chubut. La fuerza del cambio, como la de esta valiente militante, es imparable. Por más piedras que pongan en el camino: ¡NO NOS PARAN! pic.twitter.com/HYrSURBuDX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2022

Se trata de un proyecto impulsado por el diputado provincial kirchnerista Carlos Eliceche,próximo a Cristina Fernández de Kirchner y alineado con Juan Pablo Luque, candidato a gobernador por el Frente de Todos

El oficialismo cuenta con algunos aliados inesperados, como dirigentes provinciales de la Unión Cívica Radical, espacio que está en contra de eliminar las PASO a nivel nacional. El principal dirigente que se opone a la realización de las primarias en Chubut es el intendente de Rawson y presidente de la UCR a nivel provincial, Damián Biss. A raíz de su posición, fue criticado con dureza por el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, y por el diputado nacional Mario Negri.

De ser aprobada, la eliminación de las PASO daría lugar también a la discusión de la Ley de Lemas. En el último tiempo comenzaron a circular versiones que indican que Arcioni ya tiene preparado el proyecto para la implementación de la Ley de Lemas en las próximas elecciones en la provincia.

Más allá del macrismo, todo Juntos por el Cambio se opone al cambio en las reglas de juego a menos de un año de los comicios. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, expresó al respecto en diálogo con ADNSUR: “Esto cambia las reglas del juego y está mal. No podés cambiar las reglas de juego a pocos meses de la elección, es como que cambiáramos las reglas del fútbol en medio del Mundial. Eso no existe, está mal, eso es trampa, no hay excusas”.

“Uno puede discutir las PASO a futuro, y es válido, puede estar a favor o en contra, pero no cambiarlas para la elección que viene, claramente para beneficio de gobiernos de turno. Es una barbaridad cambiar reglas y poner el referí para beneficiarte vos”, aseveró Rodríguez Larreta.

Por su parte, Torres expresó: “Los chubutenses queremos reglas claras. Digamos ‘basta’ a estos artilugios del oficialismo para perpetuarse en el poder. Digamos ‘basta’ a la trampa y a las ventajas”.