El titular de Anses cargó contra los diputados que no quieren sesionar y afirmó que perjudican a ciudadanos

Este miércoles el Frente de Todos convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados con la intención de tratar diferentes proyectos. Desde Juntos por el Cambio criticaron el temario y aseguraron que no han contemplado proyectos importantes como cambios a la Ley de Alquileres o beneficios para quienes accedieron a créditos UVA, por lo que no darán quórum. Para el titular de Anses, Carlos Gallo, la decisión del frente opositor perjudica a 40 mil mendocinos que no pueden jubilarse.

En las redes, Gallo cargó contra el diputado del PRO Omar De Marchi que salió a confirmar con un comunicado la decisión de su partido de no dar quórum a la sesión.

"Alrededor de 40.000 mendocinos y mendocinas esperan que el Congreso apruebe el Plan de Pago de Deuda Previsional para poder acceder al derecho de sus jubilaciones, sin embargo un diputado mendocino hará los esfuerzos para que esto no suceda", manifestó el titular de Anses en Mendoza.

Desde el Frente de Todos acusan a Juntos por el Cambio de impedir que funcione el Congreso para ampliar derechos a los argentinos. "Queremos sesionar por más educación universitaria, más inclusión jubilatoria y más salud", dijo el presidente de bloque Germán Martínez.

Desde la oposición salió a contestar Julio Cobos quien apuntó contra el oficialismo por la situación que se vive en la Cámara Baja. "Nadie impide el funcionamiento del Congreso; propusimos temas de fondo como Ley de Alquileres y Créditos UVA. Cuando buscan imponer una agenda sin consenso no perjudican a la oposición: impiden que se resuelvan problemas de la ciudadanía y dilatan respuestas que requieren urgencia", disparó.

