Cuando nadie los ve, los peronistas siguen intentando salir del kirchnerismo

En la tarde de ayer, mientras todo el país estaba imbuido en los festejos y los comentarios derivados del triunfo de la Copa del Mundo por parte de la Selección Nacional, un grupo de dirigentes políticos encabezados por la diputada nacional Graciela Camaño inauguró un local partidario en su localidad, General San Martín, y lanzó la candidatura propia para gobernadora y Juan Manuel Urtubey como presidente.

A pesar de que la gente cada vez está más alejada de la política, y hasta los jugadores y cuerpo técnico de la Selección argentina de fútbol no quisieron ni pisar la Casa Rosada, es decir, muy lejos de los políticos, Camaño no sólo no cambió la fecha, sino que dijo que iniciará un camino para cambiar lo que sucede en el país y, en especial, la provincia de Buenos Aires.

Cuando desde su entorno y ella misma manifestaba que no quería saber más nada con la actividad a la que se dedicó toda su vida, otra vez se la ve protagonizando un proceso que intenta que el peronismo reaccione frente a lo que considera el fin del kirchnerismo.

“Lamentablemente todavía queda mucho por hacer. Argentina está peor que hace veinte años atrás. Cuando desde joven uno empieza a militar es porque quiere cambiar la realidad del lugar donde vive. Cuando ves que la realidad no cambia, entonces uno vuelve a motivarse, no dejas de pensar que es posible cambiar y trabajar para un proceso de renovación dirigencial porque la oportunidad para cambiar está y hay que aprovecharla”, le expresó Camaño a MDZ.

Junto a ella, su amigo y exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, la miraba y asentía con la cabeza. Es que tras los sucesivos fracasos del kirchnerismo y del macrismo, aún no termina de digerir que la gente no reaccione y fortalezca un proceso de cambio serio, sin atajos ni “locuras mesiánicas”.

“Hay que tener coraje y conciencia. Lo que estamos viviendo hoy son los estertores de algo que ya no tiene más vida. Las experiencias electorales que nos llevaron hasta acá están terminando su vida útil y hay que construir lo que viene”, dijo Urtubey, el anfitrión, a principio de año, de un encuentro de lo que se conoce como la “ancha avenida del medio” de la que participaron Gerardo Morales, Graciela Camaño, Juan Schiaretti y Emilio Monzó, entre otros.

De hecho, dirigentes políticos de ultra confianza del gobernador cordobés estuvieron ayer en San Martín en lo que algunos consideraron el virtual lanzamiento de una fuerza política provincial que llevaría a Camaño como candidata.

Al lado de la legisladora estaba su presidente del bloque de Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien no paraba de hablar y gesticular como no entendiendo lo que estaba pasando. Eran momentos donde el Gobierno nacional no sabía si decretar feriado o no y, mientras tanto, desde la presidencia de la Cámara convocaban a una sesión especial para el día de mañana para tratar el tema de las cuentas no declaradas en el exterior.

“Este gobierno vive en una constante improvisación y ahora, nuevamente, nos convoca a sesionar sin buscar ningún tipo de consenso. Este Gobierno, al igual que el macrismo, son experiencias que no se cansan de acumular fracasos y nosotros, con mucha humildad, lo que estamos buscando es la construcción de un espacio que, más allá de donde se plantee, en qué espacio se dé, tenga ideas fuertes con prioridad en un gobierno nacional que se enfoque en la inversión, el trabajo y en las fuerzas productivas de la Argentina”, dijo Rodríguez.