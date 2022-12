Mendoza deberá pagar doble la jornada del feriado y devolver el día a quienes trabajen

El día lunes a última hora el Gobierno nacional, a través de un decreto del presidente Alberto Fernández, estableció que este martes sea feriado nacional con el objetivo de que los argentinos puedan celebrar el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar y recibir a conjunto que festejará el triunfo al mediodía en los alrededores del Obelisco. En un primer momento, Rodolfo Suarez aclaró que las provincias no tienen potestad para decidir sobre la medida, luego dio marcha atrás y afirmó que se "debe trabajar con normalidad" en Mendoza. MDZ Radio conversó con el gobernador para esclarecer la confusión.

"Lo tomamos como un populismo demagógico llamar a un feriado nacional. Los mendocinos no podemos ir a festejar al Obelisco. El merito y el festejo también tiene que ver con el trabajo, no podemos dejar de trabajar. Es una medida desacertada, es un Decreto de Necesidad de Urgencia. En altas horas de la madrugada se les ocurre decretar un feriado, nosotros tenemos que atenernos al Boletín Oficial, siendo publicado a la 1 de la mañana, recién ahí tuvimos certezas. La gente ya tenía programado su día", declaró.

El gobernador afirmó que es absurdo el feriado, y llamó a "todos los mendocinos a trabajar. Seguramente tendré una denuncia penal por esto. Las provincias no podemos no adherir a esto pero podemos salir a trabajar. Lo haremos como la otra vez, a el que fue a trabajar se le devolverá el día, al que no fue a trabajar no se le descontará el día. Está en lo que quiera hacer la gente en esta circunstancia que es muy improvisada".

Finalmente, Suarez aseguró que los festejos por el triunfo de la Selección los podrían haber terminado el domingo. "Vamos a hacer como la otra vez, apuntamos al trabajo. Hay actividad en Mendoza, la gente no le encuentra sentido a este feriado, el domingo se festejó bien. Distintas provincias tampoco acataron. Esta semana también hay asueto programado. Los bancos hasta las 12 del mediodía estarán abiertos. Estamos en una zona muy gris difícil de definir desde el punto de vista jurídico. Este feriado no estaba contemplado en ningún lado", cerró.