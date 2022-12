Un intendente le pidió la renuncia a un funcionario que quiere sucederlo

El intendente radical Walther Marcolini (General Alvear) le pidió la renuncia el lunes pasado a Carlos Ponce, quien era su secretario de Desarrollo y Promoción Departamental y estaba en campaña como precandidato para sucederlo en la intendencia el año que viene. “Por motivos político- electorales, el intendente me comunicó que ya no era parte de la gestión”, confirmó Ponce a MDZ. “Agradezco profundamente el trabajo de Ponce”, sostuvo Marcolini y anunció su salida junto a otros cambios en el área.

A comienzos de año, Marcolini avisó públicamente que el precandidato para reemplazarlo en el puesto el año que viene que habrá elecciones será alguno de los funcionarios de su gestión. Entre esos nombres estaba el de Ponce. Por eso, el hombre que viene del sector privado- es un empresario exportador de frutas- comenzó a hacer campaña con el respaldo de un sector del radicalismo y además, del Libres del Sur y del PRO, es decir de Cambia Mendoza, mientras cumplía funciones en el municipio. Sin embargo el lunes pasado, Marcolini lo llamó a la oficina y le comunicó que ya no formaba parte de su equipo.

"Yo no tenía participación en lo partidario, el agradezco a Marcolini por todos estos años. Esta participación me ha permitido abrazar los colores de la Unión Cívica Radical como expresión política, donde he encontrado amigos y un grupo de correligionarios donde me siento cómodo trabajando con ellos y me ha despertado esta vocación de trabajar en la función pública, que tiene que ver con servir al otro. Desde que Walther me pidió la renuncia al cargo he pensado todo lo que me quedó por hacer y toda la libertad que he tenido para adelante los proyectos", sostuvo Ponce en diálogo con la prensa alvearense. "Estoy satisfecho por un lado y por el sin sabor de no poder seguir aportando", agregó. El 2 de mayo de 2018, el intendente Marcolini anunció que Ponce asumiría el cargo de secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, es decir que fue puesto en funciones durante la segunda mitad de la primera gestión del intendente radical. Luego, el vínculo entre este funcionario y el jefe comunal fue creciendo positivamente y en el departamento lo reconocían al dirigente que viene del sector privado como a uno de sus delfines.

Ayer que fue primero de mes, el intendente Marcolini anunció públicamente cambios en la cartera que ocupaba Ponce. “Queremos informar a la comunidad que a partir del día 1 de diciembre he dispuesto cambios en la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental que hasta el día de hoy se ha desempeñado Carlos Ponce a quien agradezco profundamente su trabajo, los cuatro años de acompañamiento y a partir del día 1 de diciembre se hará cargo Edgardo Sampirisi lo cual también es una apuesta al involucramiento del sector comercial y empresario. En la Dirección de Promoción nos acompañará Pablo Longo y las demás direcciones quedan confirmadas. Vamos a encarar de esta forma. Era la única secretaría que no había realizado cambios de gabinete. Los ejes centrales de la política de Desarrollo del departamento se mantienen todos. Le he pedido a Edgardo que ponga énfasis en el sector agrícola”, advirtió. “Es un proceso normal de renovación de equipos para este último año de gestión. Estamos en un año electoral que va a hacer fundamental para el departamento, pensando en Cambia Mendoza”, agregó. Por último confirmó que la persona que la persona que será la candidata a sucederlo se conocerá entre “febrero y marzo”.

En cambio, respecto de lo electoral, además de confirmar a MDZ el pedido que le hizo Marcolini, Ponce aseguró que el futuro de su candidatura “se definirá dentro del espacio en el que estoy trabajando, siempre dentro de la UCR con el apoyo de los socios del Frente Cambia Mendoza. Vamos a hacer una evaluación y ver si podemos desarrollar una plataforma basada en propuestas para General Alvear. Por ejemplo, que consiste en ver cuál es la posición estratégica del departamento dentro del Sur”. Entre los posibles candidatos que podrían ser los ungidos por el jefe comunal suenan el diputado provincial José María Vilches, quien fue desde el 2015 hasta el 2021 secretario de Gobierno de Marcolini. Luego, asumió el cargo de legislador provincial y algunos dirigentes sostienen que haberse alejado de la gestión le juega en contra. También en la danza de los nombres está el actual secretario de Gobierno Mariano Varela. La persona que elija Marcolini podría tener en la PASO (primaria, abierta, simultánea y obligatoria), un competidor: el radical Alejandro Molero, actual presidente del Iscamen y ex legislador provincial quien tiene el respaldo del vicegobernador Mario Abed. O quizá dos si Ponce mantiene su precandidatura.