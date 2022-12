Atentado a Cristina Fernández de Kirchner: la asesora de Gerardo Milman rompe el silencio con MDZ

Ayer por la mañana, una de las colaboradoras del diputado Gerardo Milman se presentó en los Tribunales Federales para declarar en testimonial por segunda vez en la causa que investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de Carolina Gómez Mónaco, quien en 2015 empezó a trabajar en el Ministerio de Seguridad cuando Gerardo Milman era secretario de Seguridad Interior. La relación se discontinuó cuando él dejó el cargo en 2019 pero tras la pandemia retomaron con el equipo de trabajo en el Congreso.

Durante la testimonial participaron los abogados por la querella de la vicepresidenta, quienes además del fiscal le hicieron preguntas en relación a la pista Casablanca, que se inició tras el testimonio de Carlos Abello, asesor del diputado Marcos Cleri, quien aseguró en la Justicia que dos días antes del atentado escuchó a Milman decirle a sus colaboradoras que “cuando la maten yo voy a estar en la costa”.

La fiscalía le preguntó si el diputado Milman planificó, financió o participó en el ataque a la vicepresidenta o si tiene conocimiento de que conozca a Fernando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Diaz y/o Gabriel Nicolás Carrizo, a lo cual respondió que “no”, y sostuvo: “Yo no los conozco, únicamente me enteré de los nombres por la televisión".

Asimismo, y si bien los integrantes de Revolución Federal forman parte de otra investigación, se le preguntó si le constaba que Milman conociera a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. La respuesta fue la misma: “No".

Gómez Monaco también debió responder en relación a Alejandra Mroue. Manifestó que la conoció este año, a través de un fotógrafo amigo en común. “Ellos participaron de una grabación en un centro de estética que yo tengo y vinieron con otra chica más, que era una modelo, que yo no conocía hasta ese día, y me entero que esta chica tiene un estudio de danza en la zona de Núñez”.

Contó también que “como no me estaba yendo muy bien -la abrí en marzo de 2020, con la pandemia- y como ella venía de la rama de la danza y el fitness le propuse hacer algo en conjunto para poder tener otra ganancia. A ella le gustó, le pareció que estaba bueno y nos llevó bastante tiempo organizarlo, planificar, ponernos de acuerdo y conocernos”.

Fue entonces que empezaron a diagramar el proyecto, pero esa relación comercial no continuó. “No llegamos ni a comenzar. Ante todo lo que sucedió y la parte mediática a la que yo no estaba acostumbrada en absoluto, y ella que no sabía nada de mi trabajo, vino con el marido y me dijeron que preferían esperar, porque como que les dio miedo y lamentablemente se truncó”.

Carolina Gómez Mónaco entregó voluntariamente su teléfono celular para que pueda ser peritado por la Justicia y como hace poco cambio de aparato y se lo dio a su hermana, ofreció de ser necesario ponerlo a disposición.

En un diálogo intimista con MDZ, la colaboradora de Milman decidió romper el silencio porque asegura no tener nada que ocultar.

- Este último tiempo se habló mucho de vos, sobre todo de aquel encuentro en Casablanca donde supuestamente Milman dijo lo que asegura el testigo. ¿En algún momento escuchaste o Milman habló de Cristina Fernández de Kirchner?

- No, de ninguna manera, veníamos de una reunión. Paramos después del mediodía a tomar un café, estábamos coordinando un viaje a Mar del Plata, luego cruza una de mis compañeras Ivana porque ella estaba planificando otro viaje del que yo no tenía conocimiento. Ella le hace un comentario sobre alojamiento, traslado y demás y después nos retiramos. No es que estuvimos los tres durante una hora y media charlando sino que yo estuve primero y luego cruza ella a tener esta conversación respecto al viaje y después salimos normalmente Los vídeos que se muestran son en un ámbito laboral. Si muestran el 30 de agosto, el 2 de mayo, el 5 de junio van a ver la misma secuencia entrando al Congreso, al anexo, cruzamos, vamos al palacio es exactamente la cotidianidad del día a día laboral.



- La primera vez que se presentan en la Justicia, ustedes dijeron no recordar haber estado en ese lugar...

- Cuando nos citan a declarar no tenía la más mínima idea de qué se trataba. Me preguntan puntualmente por el día 30 de agosto. Yo con sinceridad le digo, no recuerdo donde estuve el 30 de agosto y pregunto qué día era: martes, y bueno estaría trabajando en el Congreso respondí. Vamos, venimos, cruzamos, no recuerdo puntualmente y me preguntan si estuve en Casablanca y realmente no lo recuerdo. Si he estado, vamos a comprar un café a veces, vienen reuniones y hacemos que esperen en Casablanca, cruzamos al palacio, pero si me preguntan exacto el 30 no recuerdo la fecha. Sí que estuve en el lugar pero había pasado más de un mes. Lo dije, no me parecía algo extraordinario que haya pasado ese día como para recordar mis movimientos. Yo nunca negué, solo dije que no recordaba, como cualquier persona normal que le pregunten incluso que hizo la semana pasada.



- ¿Te mostraron un vídeo?

- Sí, me mostraron y dije efectivamente soy yo. Estábamos tomando un café, vi que me había bajado de un auto, veníamos de otra oficina y estábamos continuando la jornada laboral como cualquier día. Si me preguntás específicamente sobre la existencia de esa frase, no existió de ninguna manera, es totalmente falso.



- ¿En ningún momento se mencionó a Cristina Fernández de Kirchner o un chiste hecho por el diputado en relación a una mujer?

- No, nunca se mencionó a ninguna mujer ni se mencionó a ella, ni se estaba hablando de ella. Era pura y exclusivamente una conversación de la organización del viaje. Y esa frase no existió ni esa palabra existió, porque es algo que uno lo tendría presente, ni siquiera en chiste.



- ¿Recordás haber visto al testigo en el bar?

- Nunca lo vi, no lo recuerdo. He visto la foto posterior al tema cuando surgió en los medios. No lo recuerdo, tampoco uno está pendiente cuando está trabajando de quién está sentado al lado.



- Al parecer él sí los reconoció a ustedes y estaba atento a lo que decían...

- En teoría tampoco estaba sentado en la mesa de al lado, por las declaraciones de él, por eso no sé cómo pudo escuchar o tener tanta atención a lo que uno estaba hablando. Es raro eso.



- ¿Por qué tardaste tanto en hablar?

- No estoy acostumbrada a los medios, no soy una figura pública, me costó muchísimo, estuve muy mal mucho tiempo, vengo hace un mes siendo bastardeada desde el lugar donde lo mires. Perjudicada como mujer, a nivel laboral. Me han dicho de todo, sin siquiera conocerme, sin saber de mi condición, de mi capacidad. Se han mostrado fotos, se habló de mí desde que soy sospechada del atentado, formadora de espías. Nada de eso es cierto. Salí a hablar ahora porque realmente siento la necesidad de contraer la verdad, de mostrar quien soy, de reivindicar la figura de la mujer. Mi perfil es bajo y mi trabajo también exige un bajo perfil.



- Lo que más se ha hablado, y hasta la vicepresidenta mencionó en discursos, es que fuiste Miss Argentina, como menospreciando la tarea que cumplís por el simple hecho de haber entrado a un café y estado en el momento “menos indicado”...

- Me genera mucha angustia estar en boca de todos de esa manera. Parece que haber participado de un concurso es un pecado capital, que termina ahí mi vida laboral. En ningún lugar se menciona que soy abogada, con postgrado, distintos estudios, formación en diplomaturas en la UCA, El Salvador, relacionadas con mi profesión, y siento que está pisando una línea entre la misoginia, la discriminación y la estigmatización. De los cuales levantan bandera con el Ministerio de la Mujer. La estigmatización es algo que me golpea fuerte porque no me siento apoyada. Mujeres y hombres estigmatizando, me vi inmersa en algo que nunca pensé que podía pasar en este siglo en el que estamos todos conectados y la igualdad es moneda corriente. Perjudicada personalmente, se ha mencionado a mis familiares. Tengo una abuela de 90 años que está muy mal por lo que se dijo. La verdad en todos los ámbitos.



- Esta causa generó otra causa. ¿Creés que si Carolina Gómez Mónaco no hubiera aparecido en ese vídeo de Casablanca nadie la hubiera denunciado por enriquecimiento ilícito?

- Siento que fue una pesca, que hay una operación detrás, que hay incluso un armado político que me es ajeno totalmente y en el que me veo inmersa en esta causa de enriquecimiento cuando es un emprendimiento (el centro de estética) que vengo llevando hace años, incluso antes de trabajar en el Ministerio de Seguridad. Un emprendimiento familiar con mucho esfuerzo y que se vea relacionado a semejante causa penal es muy triste porque es un esfuerzo para salir adelante. Un emprendimiento para crecer, tengo una maquina comprada en 2008 porque era algo planificado de chica para emprender. Pero volvemos a lo mismo, a la estigmatización de que por la apariencia hay falta de capacidad y no es posible tener un emprendimiento.



- ¿La facturación es como se dijo? ¿Entre $10 y $50 millones por mes?

- No, es imposible, no existe esa facturación. Son electrónicas, no hay manera de agregar o sacar algo. Está documentado, se presentó en la causa todo, incluso los balances, que en la pandemia han dado negativo. No hay absolutamente ni enriquecimiento ni lavado de activos. Es un emprendimiento que con mucho esfuerzo lo llevamos adelante, tratamos de innovar para que la gente venga. La Argentina atraviesa una situación económica complicada, que cuesta día a día sacar adelante cualquier emprendimiento. Nos vimos sumergidos en la pandemia y eso costó levantarlo, pero no es real lo que se dice de la facturación. Es un emprendimiento familiar que no tiene que ver con la política.



- ¿Cómo afectó esto que pasó a tu negocio familiar?

- Es tremendo, desde el hostigamiento, los mensajes que nos llegaban en redes, en las páginas.



- ¿Perdiste clientela?

- Sí, muchísima. Clientes que nos conocían que se han asustado, que no entendían. Personas que nos escriben si enseñamos a matar personas, si los tratamientos incluyen dos tiros, lo que se te pueda ocurrir.



- ¿Estás haciendo terapia?

- No, por el momento no.



- Te veo muy afectada, ¿los mensajes te afectan?

- Es que una no está acostumbrada a recibir tanto en contra, y encima gente que no te conoce o se dejan llevar por los medios y también se creen las cosas que se dicen. Es difícil salir a explicar cuando tenés toda una operatoria del Estado en contra.



- ¿Por qué creés que hay una operación en tu contra?

- No sé si directamente contra mi, pero lamentablemente caí yo como el perejil, podría decirse.



- ¿Creés que buscan afectarte desde el lugar de ser una cara bonita?

- Yo creo que porque resultó interesante al discurso, es algo que llama la atención. Que hace más notorio toda la historieta armada. Estoy convencida de que les gusto el tema del personaje de la Miss Argentina del concurso. Persona que ya quedó atrás, no soy yo, pasaron más de 10 años. Se basan en eso y no en la formación posterior.



- Vamos al tema del celular, que consentiste la entrega. ¿Hay algo que te pueda comprometer?

- Que me pueda comprometer, no. Obviamente como a cualquier persona hay temas personales de la vida privada, incluso también temas laborales, pero no algo que me pueda comprometer en estas causas. Pero no me parece lógico que a un testigo se le pida el teléfono celular. Yo entregué el celular de forma voluntaria. No me secuestraron el teléfono. Lo entregué, aporté la clave, pero vuelvo a decir, no me parece que a un testigo sea necesario pedirle un celular porque hay otras pruebas y no soy imputada.



- ¿Con Milman hablaron cuando la Justicia empezó a investigar?

- Nos juntamos por el trabajo, con tranquilidad porque no hicimos absolutamente nada. Mantener la calma y atravesar la situación. Más que nada es seguir adelante y trabajando.



- ¿Les dijo algo, les pidió disculpas por la situación? Sobre todo por la figura de él...

- Yo creo que le podría haber pasado a cualquiera. Nos tocó a nosotros, no me parece que haya que pedir disculpas porque no hizo nada para tener que pedir disculpas. Estoy convencida de que si yo en mi testimonio hubiera mentido e involucrado al diputado Milman me hubieran tratado de otra manera, no me hubieran maltratado tanto, no me hubieran hostigado tanto. Creo que también el menosprecio viene porque dije la verdad y por ser de un sector opositor. Igualmente nadie me presionó para involucrarlo.

- ¿Tus abogados qué te aconsejan?

- Que mantenga la calma. Me contienen y buscan demostrar en la Justicia cada una de las atrocidades que se dijeron, tanto en una causa como la otra. En una soy testigo y en otra imputada, pero paso a paso iremos demostrando con la verdad cómo son las cosas.



- ¿Te enriqueciste con la función pública?

- De ninguna manera y están las pruebas para demostrarlo.



- ¿Por qué creés que un testigo demora tanto en presentarse en la Justicia para hablar de algo que escuchó en relación a un hecho tan aberrante?

- Realmente es llamativo que se presente 20 o 25 días después. No se por qué no se presentó inmediatamente si estaba tan seguro de lo que había escuchado. Habría que preguntarle al testigo, no sé si hizo una ampliación testimonial, si aportó su teléfono celular, son cosas que desconozco.



- ¿En la causa por falso testimonio se presentaron?

- La denuncia la hizo mi jefe.



- ¿Te presentaste como particular damnificado?

- Por el momento no. Vamos a esperar.



- ¿Qué expectativa tenés con la causa, porque está claro que la vicepresidenta sufrió un atentado?

- El cual repudiamos todos.



- ¿Por qué pensás que todo apunta a la oposición?

- Primero decir que tengo fe y creo en la Justicia y estoy convencida que esto se va a demostrar. Y segundo creo que se viene un año electoral difícil y que están utilizando todos los medios para mediatizar e ir contra la oposición.



- ¿Por qué la oposición querría matar a Cristina Fernández de Kirchner?

- No hay manera de creer que eso es posible. Son adversarios, cada uno tiene sus ideales. Hay que buscar el bien común para sacar a la Argentina adelante. Pero no se por qué generar tanto odio del lado oficialista, que hoy están en el poder y tienen todo para sacar el país adelante.



- Ellos dicen que ustedes generan el odio...

- Yo te hablo como una ciudadana común, lo que aprecio desde afuera. No soy política, no soy funcionaria pública. Es lo que puedo apreciar. Me es ajeno y no comprendo los motivos. Pero que es una operación es una operación.



- ¿Y por qué vos ? ¿Por qué sos vos la víctima?

- Yo creo que soy el instrumento para llegar a otras personas porque soy el eslabón más débil, donde es más fácil atacar, donde quizá no tengo todos los medios para defenderme, pero soy una persona de perfil bajo, tengo herramientas, pero no soy política. Soy la parte más fácil de atacar.



- Me decías que esperás que se sepa la verdad, que todo salga a la luz. ¿Qué es lo que se tiene que saber, qué tiene que salir a la luz?

- En primer lugar el falso testimonio de esta persona que dijo que escuchó esa frase. Están las pruebas que apuntan a eso. Espero que se sepa la verdad y la Justicia actúe en función de eso. Y seguir adelante con el resto de las cosas que nos ensucian y nos atacan.



- ¿Cómo se reconstruye uno después de esto?

- No tengo la respuesta todavía, no sé cómo voy a salir después de esto. Hoy te puedo decir que estoy muy perjudicada, además de que es difícil sobrellevar el daño que va quedar marcado en las páginas, en internet, en las redes. Eso no me lo borra nadie, creo que el daño es irreparable. El daño y la mancha al honor, al nombre, a la profesión, a la capacidad.



- ¿Si se demuestra que hubo falso testimonio estás dispuesta a llevarlo a la Justicia?

- Sí, hasta las últimas consecuencias, porque el daño es hasta internacional, no sólo en Argentina.



- ¿Algo te quedó por decir?

- Como te dije anteriormente, el daño es internacional porque no sólo se atacó como decía en un acto Cristina a una Miss Argentina, sino que estás atacando a las misses de todo el mundo, que por participar de un concurso no tenés capacidad o no tenés inteligencia, porque es lo que se dice, lo que los medios comentan. No es a una mujer, es a todas las mujeres por su apariencia y dicho por una mujer. Dudo que en otro país suceda, generar tanto agravio a una mujer por su apariencia. Estoy convencida que en otros países, al contrario, se le da valor a una persona así porque hay que estar preparados y hay muchas mujeres con buena apariencia y jóvenes muy capacitadas, entonces creo que ni la juventud ni la apariencia puede ser sinónimo de falta de capacidad o conocimiento.