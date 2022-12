Fuerte cuestionamiento de dirigentes mendocinos al feriado nacional que decretó Alberto Fernández

El Gobierno nacional, a través del presidente Alberto Fernández, decretó que este martes sea feriado nacional para que todos los argentinos puedan celebrar el triunfo de la Selección en Qatar y recibir al plantel que llegará al país esta madrugada y que celebrará con una multitudinaria caravana este martes al mediodía en los alrededores del Obelisco. Mendoza finalmente adherirá a la medida comunicada esta tarde.

El senador radical, Alfredo Cornejo, cuestionó la medida y la tildó de "innecesaria" pese a la felicidad que trajo el triunfo del seleccionado en la final del Mundial de Qatar 2022.

"Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires", dijo el exgobernador de la provincia de Mendoza.

Omar De Marchi, diputado nacional del PRO y exintendente de Luján de Cuyo, expresó: "NO ENTENDIERON NADA. La Selección es ejemplo de esfuerzo, trabajo en equipo y respeto por el otro. El gobierno de @alferdez hace todo lo contrario. Siempre la fácil, el atajo, pan y circo. Un feriado en todo el país por un recorrido del equipo en Buenos Aires da bronca y vergüenza".

Por su parte, el exdiputado nacional Luis Petri sostuvo que "la Selección mostró sacrificio, esfuerzo, juego en equipo, trabajo duro en todas las líneas para frenar a cada uno de los rivales, un ejemplo que el Gobierno parece no registrar decretando un incomprensible feriado. La mejor manera de festejar el triunfo es trabajar sin parar".

"¡El oportunismo no cede, no escuchan, no entienden! ¡La alegría de los argentinos no se empaña por trabajar, por producir! ¡El ejemplo de trabajo y esfuerzo de nuestra selección motiva a seguir apostando a por este país! ¡El Gobierno de siempre boicoteando esa motivación de progreso!", dijo Jimena Latorre, diputada radical.