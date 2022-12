¿Máximo Kirchner 2023? El inesperado pedido de un sindicalista para el jefe de La Cámpora

Un sindicalista lanzó una audaz propuesta y postuló a Máximo Kirchner como candidato presidencial para 2023. Se trata de Carlos Ortega, secretario general del Secapfi, un gremio que nuclea a trabajadores de la Anses, justamente el organismo que conduce Fernanda Raverta, militante de La Cámpora.

"Mi candidato es Máximo Kirchner, no renunciaría al apellido", aseguró Ortega en referencia al líder de La Cámpora e hijo de Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta causó conmoción dentro del peronismo teniendo en cuenta la elevada imagen negativa que tiene el dirigente en prácticamente todas las encuestas.

"Estoy convencido de que Máximo es un cuadro dirigencial, por conocimiento y práctica, y estuvo al lado de dos monstruos", explicó en una entrevista con AM 530 al destacar que el líder de La Cámpora tuvo como padres a Néstor y Cristina Kirchner.

Pero Ortega fue más allá de su operativo clamor por Máximo Kirchner al advertir que "no tenía muchas expectativas" con el gobierno de Alberto Fernández. "Yo nunca esperé mucho más", dijo. "Hay un montón de cosas que en el camino se tienen que transformar, porque si no, no ganamos la elección, y vamos a la deriva", agregó el también titular del PJ de Campana.

Esta semana La Cámpora publicó un enigmático tuit luego del acto que realizó el presidente Alberto Fernández para celebrar los tres años de gestión al frente del Gobierno. Allí sorprendieron las ausencias en el acto: no estuvieron presentes la vicepresidenta, Cristina Kirchner; ni los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Varias horas después de esa actividad, La Cámpora apeló a sus redes sociales para referirse a un pasaje particular del discurso del mandatario. "Cuando tuvimos que firmar ese acuerdo con el Fondo, que claro está, lo último que hubiera querido yo es tener una deuda con el Fondo, pero cuando tuvimos que resolver ese problema lo resolvimos, y yo les dije a todos ´no vamos a afectar ni a la seguridad social, ni a la educación, ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni al trabajo´, y lo he cumplido cabalmente, pudimos llevar adelante ese plan sin que los salarios se depriman, sin que los trabajadores de la Educación se vean postergados, sin que la salud pase a un segundo plano, sin que la ciencia y el conocimiento se vean alicaídos, aumentó el presupuesto en educación, aumentó el presupuesto de salud, aumentó el presupuesto en ciencia y tecnología, nos hemos puesto varas muy altas para cumplir, y las vamos a cumplir, y las vamos a cumplir", fueron las palabras de Alberto Fernández destacadas por la organización kirchnerista.