La encuesta que sepulta las chances del Frente de Todos y que ilusiona a Juntos por el Cambio y Javier Milei

Una encuesta realizada en los primeros días de diciembre sorprende con una fuerte caída en la intención de voto del Frente de Todos, que queda casi empatado con Javier Milei. Mientras que Juntos por el Cambio lidera con comodidad el escenario electoral. El sondeo fue realizado por la consultora Mindy Public Opinion que dirige el exfuncionario macrista Guido Sandleris, integrante del equipo económico del PRO.

El estudio fue realizado entre el 3 y 7 de diciembre y la sociedad sigue teniendo una mirada pesimista sobre el futuro. La gestión de Gobierno y la imagen de Alberto Fernández son rechazados por el 72% de los consultados. Un número que se viene consolidando y deja en evidencia los problemas de competitividad electoral del oficialismo que encima no termina de reaccionar frente a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de renunciar a competir por algún cargo electivo.

El escenario electoral aparece con sorpresas. Si bien la intención de voto de JxC bajó en relación a la última medición de esta consultora, la caída del FdT fue tan pronunciada que se amplió la brecha entre ambas coaliciones. Juntos tenía en septiembre 39% de intención de voto y el oficialismo 29%. Casi un escenario de triunfo en primera vuelta si se proyectaran indecisos.

En solo 90 días, de acuerdo a la encuesta de la consultora de Sandleris, el oficialismo pasó de 29% a un irrisorio 17/16%. Una caída tan estrepitosa para el Frente de Todos que queda en un escenario de “empate técnico” con Milei, quien mantiene un 15% de intención de voto. Un 17% dice que no votaría a ninguno y a la izquierda un 6%, votantes que se le fugan al FdT.

Lo llamativo es que JxC termina consolidando su liderazgo, pero se aleja del escenario de un triunfo en primera vuelta ya qué pasó de 39% a 35%. La mayoría de los consultores perciben un amesetamiento o baja en esta coalición por las peleas internas, sobre todo en el PRO. De todas formas, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta aparecen como los dirigentes con mejor imagen en contraste con la mayoría de los referentes del oficialismo.

Bullrich se sitúa este mes como líder del ranking con una imagen positiva del 58%. Sorpresivamente María Eugenia Vidal aparece como segunda con un 57% de aceptación y Rodríguez Larreta tercero con 53%. No cabe ninguna duda que este es el gran activo del PRO, sus dirigentes más conocidos muestran un nivel de popularidad que no pueden igualar otros espacios políticos. Igualmente no conviene confundir imagen con intención de voto porque a veces no van de la mano.