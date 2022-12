El desdoblamiento calienta la previa electoral en un bastión peronista

La posibilidad de que San Rafael desdoble las elecciones municipales de 2023 generó fuertes chispazos entre el peronismo y el radicalismo en la antesala del año electoral. Si bien el intendente Emir Félix todavía no ha confirmado la separación de los comicios locales, desde la oposición departamental salieron a presionar para que convoque a votar en la misma fecha que la provincia. El pedido fue rechazado por el PJ que denunció una “doble vara” de los dirigentes de la UCR.

El gobernador Rodolfo Suarez ha afirmado en reiteradas oportunidades que las elecciones provinciales del próximo año se realizarán en base a las fechas que establece la legislación local, por lo que las PASO tendrán lugar el 11 de junio y las generales el 24 de septiembre.

No obstante, los intendentes mendocinos tienen tiempo hasta el 30 de enero para definir si siguen ese cronograma o adelantan la concurrencia a las urnas para elegir jefe comunal y concejales. De manera que las PASO sean el 30 de abril y las generales el 3 de septiembre.

Si bien todavía falta tiempo para las definiciones, cada vez toma más fuerza la posibilidad de que los intendentes peronistas decidan separar sus comicios municipales. Algunos de ellos incluso han manifestado públicamente que sería beneficioso hacerlo.

En el caso de San Rafael, días atrás el diputado provincial Omar Félix, hermano del actual jefe comunal y uno de los dirigentes con más chances de ser el candidato del PJ en 2023, respaldó la posibilidad de que haya un desdoblamiento en el departamento.

La reacción del radicalismo local no se hizo esperar y este viernes el bloque de concejales de la UCR convocó a una conferencia de prensa para anunciar la presentación de un proyecto de declaración en el que se solicitaba al intendente que “convoque a Elecciones PASO municipales para el mes de Junio, junto a la convocatoria de la provincia de Mendoza”.

La intención de los ediles era que la iniciativa se tratara en una sesión especial del Concejo Deliberante para esa misma jornada pero el peronismo rechazó esa solicitud.

El senador provincial sanrafaelino Abel Freidenmberg, quien aspira a disputar la intendencia el año que viene en las filas de Cambia Mendoza, salió a opinar acerca de las declaraciones del diputado Félix. “Yo fui candidato en 2019 y en San Rafael tuvimos 6 elecciones. Estamos atravesando una crisis económica que es la más importante de las últimas décadas. Y el desdoblamiento tiene un costo millonario, porque desdobla del desdoblamiento. El costo lo va a afrontar el municipio y todos los sanrafaelinos tenemos derecho a saber ese costo”, manifestó a MDZ.

“Los concejales de Cambia Mendoza han pedido una sesión especial para pedirle al Ejecutivo municipal que no desdoble, con este mismo argumento. Como estamos en minoría no prosperó y no contestaron esa solicitud”, señaló el legislador que ya compitió para ser jefe comunal en 2019.

Si bien destacó que todavía no hay ninguna definición y el intendente Félix tiene la facultad de desdoblar, consideró que “con la actitud que hubo ayer de los concejales oficialistas, que se manifestaron en contra de pedirle al intendente que no desdoble, no me queda ninguna duda que va a desdoblar”.

Entre otras objeciones a esta posible decisión, el dirigente radical indicó que “hay un problema porque no han presentado el Presupuesto 2023. El plazo está vencido e hicieron uso de los 20 días hábiles de prórroga y los primeros días de enero vence el plazo. Y si ya está previsto el adelantamiento tiene que estar en el presupuesto el costo”.

Asimismo, resaltó que “en Mendoza hay una ley para el desdoblamiento electoral. No es que lo inventó Suarez, el gobernador está cumpliendo con la ley. No es que está desdoblando por una conveniencia política. En San Rafael estaría desdoblando dos veces, no va ni con la Nación ni con la provincia. Ya lo hizo en 2019 y eso también tuvo un costo y nunca lo pudimos saber. Por eso preferimos adelantarnos para ver si ahora por lo menos lo podemos saber”.

Réplica peronista

El senador provincial peronista Pedro Serra, quien responde políticamente a los hermanos Félix, salió por Twitter a replicar los cuestionamientos del radicalismo, recordando declaraciones del gobernador Rodolfo Suarez, el exmandatario Alfredo Cornejo y el mismo Freidemberg respaldando el desdoblamiento de elecciones.

“Freidemberg sale en la foto con Cornejo y Suarez cuando van a desdoblar. Yo lo que digo es que con esto no se puede tener una doble vara. Cuando te conviene decís una cosa y después la dejás de decir. Pero aparte, Freidemberg es legislador, lo que tendría que hacer es presentar una ley, si el desdoblamiento está hecho por Ley. Y el desdoblamiento de las elecciones lo hizo Cambia Mendoza”, expresó Sera en diálogo con MDZ.

El legislador justicialista resaltó que si se tratara de una cuestión de ahorro, sería más sencillo que la provincia decida ir en conjunto con las elecciones nacionales. En tanto, se metió en la interna radical y planteó que la postura de la UCR tiene que ver con las intenciones del concejal Francisco Mondotte de competir en las PASO.

“El intendente no ha dicho nada. Creo que es una forma de salir con algo por la propia interna que tienen en el radicalismo. Por ahí tienen una pelea con Mondotte que no es de Cornejo”, disparó Serra que planteó que “para mí que tienen miedo que sin el paraguas de Cornejo las PASO se las gane Mondotte”.

“Suarez dice que está bien desdoblar y en Capital siempre desdobló. Y ahora no quieren que se desdoble acá. Freidemberg debería presentar un proyecto de ley en vez de boconearnos. Porque boconear es fácil y por ahí ponerse a trabajar es más difícil. Creo que es una cuestión de oportunismo”, concluyó el senador.

Por su parte, el concejal Francisco Mondotte desestimó que exista una cuestión política en este tema. Explicó que si bien no estuvo en la conferencia de prensa por un motivo de índole personal, sí llegó a votar del proyecto, el cual también llevaba su firma.

Respecto del desdoblamiento, el edil radical sostuvo que “si bien es una facultad del intendente en virtud de la ley vigente, es un despropósito que en un San Rafael que tiene más de 10 mil personas desocupadas y 110 mil vecinos bajo la línea de pobreza, se gasten 50 millones de pesos en una elección que podría realizarse en conjunto con la provincial. Es una facultad legal, no discuto eso, pero si creo que en este caso hay oportunismo en lugar de racionalidad”, remarcó.