El acto de Omar De Marchi para afianzarse como precandidato a gobernador

El próximo viernes 23 el PRO cerrará el año con la presentación del plan de gobierno elaborado por la fundación Pensar, que es la usina de ideas del partido. Aunque no será un lanzamiento oficial de la precandidatura a gobernador de Omar De Marchi, será el proyecto para gobernar Mendoza que seguramente mostrará el año que viene si finalmente compite, como todo indica que así será. Mientras tanto, el dirigente aceita vínculos con ex aliados como Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica) y el PD, que no está en dentro de Cambia Mendoza.

El encuentro del viernes será el hotel Sheraton. “Es el último encuentro del año, nos vamos a juntar con todos los que han venido trabajando durante este año de mucho crecimiento del PRO”, confirmó su presidente del partido a nivel local, el diputado nacional Álvaro Martínez, en diálogo, con MDZ. “Vamos a presentar un plan de Gobierno para la provincia de Mendoza”, continúo. Según pudo saber este diario, entre los ejes que integran el proyecto se encuentran la economía, empleo, vivienda.

De Marchi no ha lanzado oficialmente su precandidatura pero es un hecho que está trabajando para gobernar Mendoza y posiblemente competirá en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro de Cambia Mendoza en junio próximo contra uno o dos postulantes radicales. Además, el PRO tiene precandidatos para la intendencia de los 18 departamentos. De hecho es posible que uno que los reclamos que haga el PRO en los próximos días al radicalismo apunte a que que para conformar las listas definitivas de Cambia Mendoza tras las primarias, se tome en cuenta que la minoría obtenga el 15% mínimo de los votos y se haga a través del D'Hondt (que es el que rige para las legislativas generales por las que se dividen los votos obtenidos por cada fuerza por cada uno de los cargos en juego) y no el 25% como piso, como rige ahora.

Antes del viernes, habrá otra manifestación de fuerza del PRO. Será hoy en Maipú donde habrá un encuentro de juventud que encabezarán De Marchi y Martínez, entre otros referentes. Desde el partido aseguran que han crecido en militantes jóvenes durante este año. Es por eso que habrá un cierre de año con dirigentes de toda la provincia.

Pero mientras De Marchi fortalece su precandidatura con estas acciones del PRO, también estrecha vínculos con otros ex socios políticos. Esta semana se mostró junto al referente local de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez y a Elisa Carrió, la líder nacional. Con su ex partido, el PD, que no forma parte de Cambia Mendoza, también se ha mostrado cercano en los últimos meses. De hecho, ese partido que llevará al diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei como postulante a presidente, apuesta a que De Marchi abandone la alianza gobernante y sea su precandidato a gobernador.

El diputado nacional asistió a la asunción de nuevas autoridades del PD y su sobrino, el intendente de Luján de Cuyo Sebastián Bragagnolo, estuvo hace unos días en la renovación de cargos de ese partido en su departamentos. En tanto que el 7 de diciembre en la inauguración de la sede del PRO de Guaymallén, con el precandidato a intendente Gabriel Pradines a la cabeza, también hubo dirigentes demócratas. Pero por ahora, son gestos de acercamiento aunque el 2023 está a la vuelta de la esquina.