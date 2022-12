El mensaje de Julio Cobos para los precandidatos a gobernador radicales

Anoche el precandidato a gobernador Luis Petri convocó al brindis de fin de año de su fundación Mendocinos por el Futuro y en su discurso incluyó críticas al gobierno provincial por la inseguridad y la pobreza. En ese encuentro, el único referente radical de peso que estuvo presente fue el diputado nacional Julio Cobos. A horas de la cumbre de Cambia Mendoza para fijar la estrategia electoral para el 2023 que será este lunes, el legislador nacional envió un mensaje para quienes buscan ser candidatos a gobernador: “Un candidato a gobernador debe depender de él mismo, no depender del apoyo ni de Cobos, de ni (Rodolfo) Suarez; ni de (Alfredo) Cornejo porque lo que la gente percibe es convicción. Sino, son candidaturas condicionadas y eso a la gente no le gusta”, lanzó. Además, aseveró: “Luis está preparado para ser candidato”.

Es que el radicalismo, en un primer lugar en el Congreso local que se hizo hace 15 días se habló de que debía haber un sólo candidato a gobernador radical para enfrentar posiblemente a Omar De Marchi, el precandidato del PRO dentro de una primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Eso generó que Petri se plantara y dijera que igualmente él se presentaría, advirtiendo que cuando los radicales se referían a ese “único” candidato, no estaban haciendo alusión a él, sino a quien tenga el respaldo de los principales referentes. De hecho, es muy posible que el postulante radical sea el senador nacional y exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, con la venia de todos los aspirantes (que son intendentes) que están dispuestos a bajarse para dejar ese lugar para el ex mandatario. Además, con el empuje y respaldo del actual gobernador Rodolfo Suarez. Luego Cornejo aclaró que todos los precandidatos que quisieran estaban habilitados para participar y despejó la polémica que se había armado tras el Congreso del 3 de diciembre.

Cobos, en primer lugar, no está de acuerdo con la posibilidad de la no alternancia. Es decir, que vuelva a ser Cornejo el postulante. Pero además, levanta la bandera de las PASO desde comienzos de este año cuando empezó a tomar forma quienes serían los posibles postulantes: además de Cornejo y Petri, están en carrera por el radicalismo el intendente de Las Heras Daniel Orozco (cercano a Cobos); el jefe comunal de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar y el de Capital Ulpiano Suarez. La presencia de Cobos en el encuentro de ayer convocado por Petri puede leerse como un espaldarazo, aunque no exclusivo, hacia ese precandidato pero también sobre la postura del exgobernador de cómo debe ser el proceso electoral.

“La gente percibe convicciones. Hay que decir, yo voy a ser candidato, como dicen los candidatos a nivel nacional. Digan lo que digan, decir, yo voy a ser candidato, sino a la gente le molesta que sean candidaturas condicionadas”. Pero además, ponderó la postulación de Petri, a quien elogió por su juventud (recordó que cuando era gobernador -2003-2007-,él fue legislador provincial y que desde esa época que era muy joven ya se destacaba por trabajar temas como la seguridad). “Hemos estado en varias oportunidades acá (por la fundación de Petri) transmitiéndoles la experiencia que uno ha tenido en tantos cargos”- sostuvo Cobos-. “Mi mensaje va a estar referido a lo que necesita un gobernador para que Mendoza crezca más. La verdad que Luis es un hombre que no en vano tienen la trayectoria que tiene. Fuimos juntos en la lista para Diputados; en ese momento yo veía dos problemas, la economía y la inseguridad. Por eso pusimos en el listado a Patricia Giménez (que estaba presente anoche) y a Luis”, sostuvo. “El discurso del candidato a gobernador debe ser esperanzador. (…) Luis está preparado y sigue afinando la puntería en su preparación”, aseveró.

Por su parte, Petri expresó en su discurso: “Hemos recorrido todos los rincones de la provincia y hemos trabajado con nuestros técnicos. No va a alcanzar en el 2023 con bonitas fotos. Tampoco va a alcanzar con decir que la realidad de Mendoza es maravillosa y no hay nada por cambiar. Es verdad que hemos administrado y lo hecho muy bien.(…) Pero no alcanza porque tenemos el 43% de pobreza y tenemos la misma cantidad de robos que Santa Fe. Por eso tenemos que trabajar para resolver los problemas y desafíos", propuso.