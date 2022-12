Otra vez, Juntos por el Cambio comete el mismo error que puede impedirle ganar en una provincia

Al igual que en 2019, el tándem que conforman el gobernador Sergio Ziliotto y el jefe político del PJ pampeano, Carlos Verna, acomoda el escenario electoral a piacere y amaga con volver a llevar a Juntos por el Cambio a una nueva emboscada con el extraño experimento de primarias no obligatorias. Otra vez, solo van a participar los candidatos del espacio opositor que quedarán a merced de los designios del aparato estatal que maneja el peronismo en ese distrito donde nunca perdió una elección ejecutiva.

Hace casi cuatro años el protagonista fue el exjugador Carlos Mac Allister, quien en representación del PRO, intentó ser candidato a gobernador y debió enfrentar al actual senador radical Daniel Kroneberger. Verna mandó a toda la estructura del PJ a votar en contra del exjugador de Boca Juniors porque lo percibían como más competitivo que el candidato de la UCR. En conclusión, Kroneberger arrasó y se transformó en él candidato que quería el oficialismo para retener el control de la provincia.

Conviene tener en cuenta que este extravagante sistema de primarias abiertas no obligatorias contempla la participación de los candidatos de aquel espacio que tenga competencia interna. El peronismo logró la lista de unidad. El candidato a gobernador volverá a ser Ziliotto. Y, al no ir a internas, no estará en las listas del domingo 12 de febrero. De esta forma, las primarias pampeanas no pueden leerse como una suerte de encuesta oficial, del mismo modo que sucede con las nacionales. Y terminan siendo ideales para que el oficialismo influya en la selección de sus rivales en mayo.

El peronismo resolvió rápidamente sus diferencias. Verna, el histórico caudillo del PJ, se había enojado el año pasado con el gobernador porque no lo consultó en el armado de las listas para las elecciones legislativas. Teniendo en cuenta que fue él quien puso a Ziliotto como gobernador, no le gustaron esos aires un tanto autónomos y decidió no jugar en ese proceso electoral. Su ausencia terminó ayudando a JxC, coalición que logró un triunfo histórico quitándole un senador nacional al Frente de Todos. Luego de este mal trago, el gobernador fue al pie y le ofreció la candidatura a vice a la diputada provincial Alicia Mayoral, alineada al histórico cacique peronista para cerrar todas las heridas.

Del lado de la oposición se percibe que no han aprendido la lección de 2019. Otra vez la UCR y el PRO en vez de cerrar una lista de unidad van a exponerse nuevamente a la extraña competencia que los lleva el Gobierno provincial. Kroneberger aspira nuevamente a la Gobernación por el radicalismo y el partido amarillo prueba en esa oportunidad con uno de sus dirigentes con más futuro.

Se trata del diputado nacional Martín Maquieyra, quien con apenas 36 años viene de participar el año pasado una gesta histórica como lo fue derrotar al peronismo pampeano por primera vez desde 1983. El candidato es uno de las apuestas de Horacio Rodríguez Larreta y pueden vislumbrarse como el primer test del año dentro de JxC. Lo que más preocupa en la coalición opositora es que la elección general de mayo se va a condicionar por el resultado de la primaria de febrero y además Ziliotto se ha recuperado en las encuestas y aparece como favorito para lograr la reelección.