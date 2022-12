Marcelo Peretta: "Soy el nexo entre Javier Milei y Patricia Bullrich".

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos, Marcelo Peretta, dialogó con MDZ respecto a su personaje político y a sus ideas peronista-liberales. El dirigente afirmó ser el nexo entre el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

- Sos sindicalista del palo de los farmacéuticos, ¿por qué decidiste involucrarte en la política del PRO? ¿Cómo se da esa transición?

- Porque no hay solución gremial sin solución política. Hay que meterse en la política para solucionar los problemas gremiales y laborales. Los problemas que atraviesan a la Argentina nos atraviesan horizontalmente. Esto de quedarse en el living de la casa quejándose con el control remoto no va conmigo. Me involucro, me involucré en el sindicalismo y ahora me involucro en la política.



- ¿Por qué en el PRO cerca de la presidenta del partido, Patricia Bullrich?

- Porque Patricia es la esperanza de cambio en la Argentina. Es la que tiene la decisión política de cambiar y la experiencia. Como ministra de Seguridad hizo un buen rol. Volvieron los índices de inseguridad altos en la República Argentina desde que ella dejó el Gobierno de Macri. De hecho, Macri no tuvo un buen Gobierno pero hubo cosas buenas. La economía se empezaba a estabilizar y la inseguridad había bajado por el trabajo de Patricia Bullrich. Creo que ella es la que va a cambiar la Argentina. Es la mujer que necesita el país en este momento.



- ¿Qué rol querés tomar de acá a futuro en la política argentina?

- Patricia en la Nación, Marcelo Peretta en la Ciudad. Represento los mismos valores que ella representa. Quiero bajar los impuestos y quiero darle más seguridad a los porteños. La inseguridad no está en el conurbano o en Rosario, la inseguridad está acá en la ciudad de Buenos Aires. Caminando la Comuna 8, Lugano 1 y 2, en pleno acto de campaña, me recibieron los tiros o me sacaron a los tiros. Acá en ciudad de Buenos Aires a 30 cuadras de la calle Uspallata, donde está la sede de Gobierno de la ciudad. La inseguridad la tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Quiero más seguridad y quiero encarcelar aquellos que bloquean la 9 de Julio y creen que pueden tomar la ciudad para hacer sus reclamos. Reclamar y protestar está muy bien pero cortar la 9 de Julio es un delito y el que lo hace se lo advierte y si no se lo encarcela. Entiendo que en esa línea que está Patricia en nación, la puedo acompañar en la ciudad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

- Patricia Bullrich también apoyó la candidatura de Jorge Macri, ¿dónde quedarías parado vos?

- Acá hay que competir. El que gana conduce y el que pierde acompaña. No le temo a la competencia, de hecho en provincia de Buenos Aires hay más precandidatos que acá en la ciudad de Buenos Aires. Está muy bien que que tengamos varias opciones. Creo que sin digamos desmerecer los pergaminos y los antecedentes de Jorge, él no tiene el coraje que yo tengo para enfrentar los problemas que tiene la ciudad. Hace tiempo que ya está en en la política. Yo soy nuevo en la política, tengo la valentía de haber desarrollo un modelo exitoso, un modelo sindical exitoso. Mis trabajadores en pandemia trabajaron muy bien, estuvieron en la línea de fuego, bioquímicos y farmacéuticos hisopando y preparando toda la protección. No se tuvieron escondiendo en la casa. No se detuvieron esperando el sueldo en la casa. Los míos fueron a a trabajar y a ganarse el pan. Con lo cual, me siento mejor preparado que Jorge Macri para conducirlo.



- ¿Sos el famoso nexo entre Javier Milei y la política?

- Sí, tal cual. Lo impulsé a Javier a a meterse en la política. Él siempre fue una académico, un escritor de libros y un conferencista pero sus ideas liberales no estaban plasmadas en la política. Una noche cenando en casa, una de las tantas noches que vino a cenar a casa, le digo "agarra una boleta electoral y decime dónde están la ideas de Milei acá". No estaba el nombre de Javier ahí. Reflexionó y me preguntó qué tenía que hacer. Ahí le dije "metete en la política, a vos la gente te sigue y sabes explicar el liberalismo y la economía que necesita la Argentina. Ahora, si te quedas en la televisión no vas a cambiar la Argentina". Me dijo "tenés razón" y ahí empezó a caminar y le fue muy bien porque ganó su diputación.



- ¿Te gustaría ser el nexo político entre Javier Milei y Patricia Bullrich?

- Si ellos lo consideran, sí. Mirá, primero lo impulsé a Milei a meterse en política. Pero después vinieron a comer a casa justamente Javier y Patricia. Hasta ahí estaban medio a los tironeos pero se amigaron. Les entregué el teléfono de cada uno al otro y a partir de ahí hablaron ellos. Soy un liberal, no me tienen que pedir permiso para juntarse. Y de hecho lo han llevado a cabo. Se han reunido, hicieron eventos juntos y tienen miradas muy similares. Cuando escuchas lo que dice Javier sobre el tema económico, la baja de impuestos y el freno de la emisión monetaria, estás escuchando a Patricia. He sido el nexo pero ellos se entienden solos y son dignos representantes de la política argentina.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

- Nombraste la candidatura de Patricia Bullirich. Te quería preguntar por la posible candidatura del expresidente Mauricio Macri, el cual dijiste que no tuvo un buen Gobierno.

- No descarto que Mauricio quiera ser nuevamente precandidato a presidente. Creo que está basado en la autocrítica del gobierno pasado. El famoso gradualismo fue el pecado mortal de Mauricio Macri. Porque si él hacía lo que tenía que hacer, bajar los impuestos, una organización de las normas laborales, firme con la inseguridad y la baja de planes. No hizo eso. Siguió con más planes inclusive y le dio el ministerio de Trabajo a los gordos del sindicalismo y no cambió absolutamente nada. Y quedó preso de los gordos del sindicalismo y de la UIA que no le dejaron hacer nada. Por supuesto que es el líder de Juntos por el Cambio. Si él está dispuesto a corregir su gobierno pasado es un gran candidato. Ahora, si viene a repetir lo que hizo no.