La desafiante postura de Petri de cara al 2023 y las deudas de la gestión provincial

El exdiputado nacional Luis Petri visitó el estudio de MDZ Radio y ratificó su intención de competir en 2023 por la gobernación de Mendoza durante una entrevista en el programa “La Mesa del Poder, edición provincial”. El dirigente radical hizo afirmó que la provincia necesita una reforma del Estado e hizo hincapié en tres ejes que considera como deudas pendientes de las gestiones de Cambia Mendoza: educación, seguridad y matriz productiva.

Petri destacó que trabaja en un plan de gobierno para desplegar en caso de ser electo gobernador el año que viene y que la provincia tiene una gran deuda en materia de seguridad. "Creo que hay que mejorar sustancialmente la seguridad de los mendocinos. Yo soy un especialista en seguridad y soy autor de muchas de las leyes que han contribuido al mejoramiento de la seguridad, pero hay muchísimo por hacer. El delito es dinámico, se desplaza y porque además tenés que incorporar tecnología y anillos de seguridad digitales y controles biométricos. Tenés muchas medidas para tomar y tenés que agilizar los procesos judiciales, pero en todos los fueros, no solo en el penal", expresó.

Luis Petri visitó MDZ Radio y analizó la realidad de Mendoza en "La Mesa del Poder".

"Nuestra provincia posee más de 1.000 robos cada 100.000 habitantes, en Entre Ríos tienen 400 robos en promedio y lo mismo ocurre con las provincias limítrofes de Mendoza. Por eso, un gobernador puede definir la política de seguridad para generar el desplazamiento de las fuerzas policiales”, declaró y enfatizó que “el Estado mendocino debe mejorar los marcos normativos para poder hacer cumplir las leyes y condenar con celeridad las conductas indebidas que se dan en el espacio público”.

"Puede ayudar a sancionar fuertemente a quien delinque y me parece que hay que recuperar esa idea del Estado de Derecho, imperio a la ley y que paguen sus consecuencias. El delito no puede quedar impune porque nos hace mal como sociedad y es clave que organicemos el Estado para que toda aquella persona que realice un delito en Mendoza, sea rápidamente sancionada y tenga una condena. Eventualmente, los delitos graves poseen condenas de penas privativas de prisión, pero los delitos leves y el delito de daños en la vía pública también tiene que tener una respuesta por parte del Estado. De esa manera, nosotros recuperaríamos el espacio público”, aseguró.

Reforma educativa

En base a los datos de una encuesta nacional realizada por Argentinos por la Educación, Petri sostuvo que “Mendoza está por debajo de la media y posee dos problemas: son muy pocos quienes terminan el quinto año de la secundaria y los estudiantes de la primaria tienen problemas graves de comprensión lectora“.

“Es ahí donde nosotros tenemos que echar mano y hacer una profunda reforma educativa, garantizando dos cuestiones: la terminalidad educativa y una educación de calidad”, expresó y agregó: “La educación debe estar pensada no solo para acceder a una universidad, sino para el trabajo y eso permitiría en parte terminar con la precarización laboral”.

Repensar la matriz productiva

Al mismo tiempo, el aspirante a disputar la gobernación resaltó que es necesario el reforzar el vínculo entre el sector público y privado. Hizo hincapié en el impulso de la industria del conocimiento y la necesidad de impulsar reformas educativas. En este sentido, propuso preparar a los jóvenes mendocinos durante su instancia en la escuela secundaria, escuchando las demandas de perfiles que necesitan las diferentes industrias productivas de Mendoza.

”Lo que ocurre con las industrias del conocimiento es que buscan un chico que está cursando sus primeros años de programación o de ingeniería, ellos terminan el proceso formativo y ni siquiera las empresas les interesa que tengan el título porque se encargan de formarlo de acuerdo a las necesidades de la industria. Entonces, es importante que sector público y sector privado se escuchen para ver qué perfiles de trabajadores están requiriendo y lo mismo se puede replicar en cualquier otra industria de Mendoza", concluyó.

Mensaje para la interna radical

Por otra parte, Petri fijó una desafiante postura de cara a la interna de Cambia Mendoza para el 2023. "Es legítimo y válido propender a la unidad, ahora como imposición no. Es válido que el radicalismo busque la unidad, pero claramente esa unidad no puede ser impuesta y obligada. Porque hay una ley de PASO, no puede un congreso partidario contrariar lo que dice una ley", sostuvo.

En esta línea, ratificó su intención de postularse para suceder a Rodolfo Suarez, independientemente de las opiniones de los principales dirigentes del radicalismo. "Yo he manifestado que quiero competir por la gobernación de Mendoza porque quiero ser el próximo gobernador de Mendoza", indicó.

Agregó que "es muy posible que haya más de un candidato radical" el año que viene y descartó que esto pueda perjudicar al partido ante la postulación de un candidato de otro espacio en las PASO. "Pienso que lo fortalece. Creo que la participación siempre agranda los espacios. No hay que tenerle miedo a la participación y no hay que tenerle miedo a que elijan los mendocinos y que les demos alternativas. Revisando los datos de 2019, Rodolfo Suarez sacó 30% y Omar De Marchi sacó 10%. Si todos coincidimos en que mayor participación amplia la base electoral de un espacio y no la reduce, claramente nosotros estaríamos por encima de esa sumatoria", sostuvo.

"Si los candidatos se eligen entre mesas de dirigentes, esa elección no se da de cara a la sociedad, se da sin participación de la sociedad. A mí me parece interesante que ya en esa instancia previa participe la ciudadanía", concluyó de manera desafiante.