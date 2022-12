El Gobierno festeja el avance de su reclamo por Portezuelo del Viento ante la Corte Suprema

El reclamo del Gobierno de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el presidente Alberto Fernández laude respecto al futuro de Portezuelo del Viento tuvo un avance importante esta semana. La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti dictaminó que la acción de amparo por mora interpuesta por la provincia debe tramitarse ante el máximo tribunal.

De esta manera, la Corte será la encargada de determinar si el mandatario nacional se ha extendido en el plazo establecido para resolver el arbitrio para construcción de la represa hidroeléctrica proyectada en Malargüe. En caso de hacer lugar al planteo mendocino, podría emplazarlo para que defina el conflicto que surgió en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

Mendoza espera desde hace meses la oficialización del laudo de Fernández respecto a si es necesaria la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado para el avance de la construcción de la represa. El presidente ya anticipó en La Pampa que su decisión iría en esa línea, pero en el gobierno esperan que se formalice esa determinación para ver si se habilitan los 1023 millones de dólares para otras obras hídricas, energéticas y productivas.

A fines de octubre, Suarez viajó este martes a Buenos Aires para interponer un recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitándole que interceda para acelerar la definición del laudo del presidente Alberto Fernández respecto del futuro de Portezuelo del Viento.

Ahora, la procuradora fiscal Monti evaluó la presentación y dictaminó que el “proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, por lo que los magistrados tendrán la última palabra en el tema.

Este avance fue celebrado por el Gobierno de Mendoza y el oficialismo provincial aprovechó para criticar al presidente por la demora en el laudo.

"No hubo dictamen aún. Lo que hay es que la Procuración dijo que la Corte es competencia para entender en el tema.

No es un tema menor que ya se determine que la Corte es la competencia, ahora esperamos los pasos procesales que siguen", destacó este jueves el gobernador Rodolfo Suarez. Agregó que "por la indiferencia de no decir nada en el laudo, tuvimos que recurrir a la Justicia para que lo obligue a expedirse".

A su vez, la presidenta provisional del Senado provincial, Natacha Eisenchlas expresó a través de Twitter que se trata de "un paso más hacia la definición sobre Portezuelo". "Ante la indiferencia del gobierno nacional por los mendocinos y nuestro futuro, traducida en la demora en laudar, el gobernador Rodolfo Suarez interpuso un recurso de amparo que fue aceptado por la Procuración General se la Nación”, indicó.

La dirigente radical manifestó que “esto significa que la CSJ tiene la competencia para dictaminar sobre otro ejemplo de destrato hacia nosotros. Es lamentable que tenga que llegarse a esta situación en la que Mendoza, una vez más, debe recurrir a la Justicia para lograr lo que le por derecho le corresponde”.

A su vez, la senadora nacional Mariana Juri cuestionó también la demora y cargó contra el kirchnerismo. “Mientras Rodolfo Suarez y su equipo trabajan seriamente para avanzar con Portezuelo del Viento vía un amparo en la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno nacional responde con esta vaguedad en el Senado. Un expediente en trámite por meses ¿al kirchnerismo no le parece que Mendoza merece más?”, se quejó en Twitter la exministra de Cultura y Turismo.