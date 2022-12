La política argentina, lejos del éxito de la Selección

El éxito de la Selección argentina en el Mundial parece no poder trasladarse al contexto político argentino. MDZ Radio conversó con el analista político Daniel Bilotta sobre las internas del gobierno de Alberto Fernández en relación al festejo por sus tres años de mandato y la realidad política actual.

“Cuando Argentina se acerca a ganar una Copa del Mundo nunca es un buen momento de los gobiernos. Esto lo podemos observar con lo sucedido en los años 1978, 1986, incluido los años 90'. Es muy difícil que el gobierno de Alberto Fernández lo pueda capitalizar. Hay en la opinión pública y en la ciudadanía un gran estado de ánimo con relación a la Selección argentina, no veo que esto vaya a trasladarse tan automáticamente a la política", comenzó explicando el especialista.

En relación a lo expuesto, Bilotta destacó la escasa convocatoria que tuvo la celebración del Alberto Fernández por sus tres años de gestión. "Habían varias sillas vacías, esto es todo un dato. Probablemente esta tarde en Cañuelas se junten todos los intendentes del conurbano en un gran contraste con lo que estamos viendo, esto tal vez también esté marcando una tendencia política”, afirmó.

Alberto Fernández encabezó un acto en Parque Colón por los tres años de gestión

Además, el especialista se refirió al destino del Frente de Todos, teniendo en cuenta los dichos de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la baja de su candidatura. “Es muy probable que en el acto del 19 de diciembre no esté si está Alberto. La vicepresidenta va a abstraerse definitivamente de la escena y de cualquier hecho que la pueda vincular al gobierno nacional”, agregó.

La figura de Mauricio Macri

Con respecto al líder de la oposición, el analista advirtió que lo que le ha servido al expresidente durante el Mundial es “ser prudente y estar en segundo plano, pese a que desde el kirchnerismo lo trataron de subir al escenario de una forma desfavorable”.

Además aseguró que estamos ante un escenario sensible. “Lo recomendable es que no se entrometan, es un mérito de un equipo de fútbol. No hay que mezclar más la política con el fútbol, sobre todo a partir de la denuncia y detención de la vicepresidente del Parlamento Europeo, que tira también sobre el Mundial de Qatar una sombra importante”, cerró.