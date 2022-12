En Qatar, el mundo no solo vio la genialidad de Lionel Messi

Los diarios del mundo raramente reportan noticias sobre la Argentina, salvo que se trate de alguna de nuestras cíclicas crisis económicas. La visita de nuestros presidentes a algún país o su participación en los discursos en el recinto de Naciones Unidas han pasado sistemática e inmediatamente al olvido de la prensa. En resumen, contando solo alguna excepción, como cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia y Estados Unidos se preguntó si con él llegaba el verdadero cambio a este atormentado país, para el mundo en general no existimos.

Ayer las crónicas reflejaron en toda la Tierra una visión totalmente contraria a esa desconfianza y apatía que despierta en el exterior la Argentina política o económica. Está claro que ayer en el centro de los análisis siempre estuvo Lionel Messi.

La cuestión ahora sería averiguar si ese efecto lo produjeron la técnica y las maravillas que Messi puede hacer en una cancha de football o si el jugador del PSG y su equipo están demostrando al globo algo más que en Argentina no se termina de percibir.

La prensa internacional no limitó adjetivos para Messi y recién después habló de la Selección en sí misma. El británico The Guardian habló de un “inspirado” Messi que llevó a la Argentina a superar Croacia y pasar a la final. En Francia, que miran a la Selección aún como seguro contrincante, utilizaron una frase más contundente: Le Figaró escribió sobre una “genialidad insostenible” de Messi. El New York Times en la tapa repitió análisis similares y Marca de España anoche mantenía sus siete notas principales de apertura dedicadas a Messi y la Selección.

Cabe preguntarse: ¿los mejores periodistas deportivos del mundo vieron entonces el genio de Messi y solo por eso cayeron rendidos? Parece que el récord de la Selección argentina está mostrando algunas otras enseñanzas durante este mundial y en algunos casos claramente contrastables con la realidad de nuestro país.

En primer lugar la Selección parece estar conducida por alguien, tiene una estrategia y viene marcando un camino que, tras el susto con Arabia Saudita, comenzó a dar certezas. Y Messi es quien aparece a la cabeza de ese proyecto. La Argentina política y económica no puede mostrar algo así desde hace décadas.

En esto no hay romanticismo, ni especulación futbolera; la estrategia de tranquilizar la Selección y unificar criterios arrancó tras el mundial de Rusia y siempre lo tuvo a Messi a la cabeza de ese proyecto.

El 21 de junio del 2018 Croacia goleó 3-0 a la Argentina y la dejó al borde de la eliminación. La selección para ese momento no tenía autoridad ni cabeza. Después de ese día las peleas entre Messi y Javier Mascherano de un lado contra el técnico Jorge Sampaoli del otro no solo estallaron sino que también se hicieron públicas. Hasta la ideología y el kirchnerismo metieron la cola en esa pelea. Aún pueden verse en redes los videos de discusiones con el técnico. La Selección era un caos, las peleas del Kun Agüero con el técnico y los cuestionamientos a cada caótica decisión de Sampaoli también eran diarios. La tribuna insultaba al técnico. Todos recuerdan a Moscú como un mundial del infierno.

Después de Rusia pareció comenzar otra estrategia. Arrancó, según muchos, la construcción de la Selección de Messi con Lionel Scaloni como técnico, algo no fue ninguna casualidad sino una estrategia finamente definida. Messi logró sacarse de encima broncas y el partido comenzó a jugarse. De ahí que la música que se escucha Qatar, con aciertos y errores, suena claramente distinta en esta Selección.

Entre otras diferencias apareció la determinación, una cualidad imprescindible para cualquier liderazgo en el mundo, pero que en Argentina es imposible de encontrar en la política de estos días. También está claro que hay conducción y que se sigue una estrategia que abarca tanto a los nuevos como a los mas veteranos.

La magia o la genialidad, entonces, no es lo único que parece ver el mundo en estos días de la Selección. Messi brilla para el mundo y no solo por ser el mejor, sino por conducir sin generar conflictos en público. El técnico claramente sabe cual es su rol en esta organización y tampoco provoca confusiones. El resto del equipo juega a lo que debe jugar. Lamentablemente, esta vez ninguna de estas características puede ser tomar como una metáfora de la Argentina actual.

