Por qué un sector de la UCR se opone a las internas abiertas que impulsa Gerardo Morales

La movida que impulsa el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, para realizar en marzo internas presidenciales abiertas ha comenzado a generar resistencias en varios sectores partidarios. Pese a que la idea apunta a movilizar la estructura radical en todo el país para levantarse el precio frente al PRO, dirigentes de primera línea consideran que se trata de “una emboscada para sacar de la cancha a Facundo Manes”. El uso de este mecanismo divide a la UCR y no se sabe a ciencia cierta cómo va a terminar la historia.

En el entorno del gobernador jujeño aseguran que “se trata de una iniciativa para poner en valor al partido y no regalarnos frente al PRO a la hora de negociar fórmulas mixtas o, porque no, competir en las PASO contra ellos sobre todo si van con dos candidatos”. Hasta ahora todo parece indicar que el partido amarillo va a ir a las primarias con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ninguno de los aparece dispuesto a bajarse de la competencia. Una tentación para los radicales.

Los defensores de las internas abiertas consideran prácticamente indispensable que también se elijan candidatos para otros cargos electivos. En verdad el gran objetivo es definir en esa competencia al postulante a la Gobernación bonaerense, un traje que se quiere poner Gustavo Posse porque está convencido de su triunfo. Esta iniciativa no genera un entusiasmo entre los 32 intendentes de la UCR y mucho menos en la conducción partidaria bonaerense que lidera e recién reelecto Maxi Abad. “Es un riesgo innecesario”, comenta uno de los jefes comunales que no quiere mover su estructura hasta que tenga que lograr su nueva reelección.

Pero Morales y Posse insisten con poner todo en la interna abierta con el padrón radical y los ciudadanos independientes, que no están afiliados a ningún partido. El intendente de San Isidro está en buenas migas con Daniel Salvador y Miguel Bazze. También se ha sumado Enrique Nosiglia a dar una mano. “El Coti se lleva bien con Gerardo y Gustavo”, agregan voceros partidarios. El buen vínculo entre Nosiglia y Posse viene de larga data. Pero no logran convencer a los que desconfían de la idea.

“Es hacerle el juego a Posse, por mas interna abierta hay muchos aparatos que van a participar, los intendentes del PRO y los peronistas”, comenta un dirigente bonaerense que se opone a la idea del jujeño. “El tema de fondo es que los 32 municipios radicales juntan 350.000 votantes, el PRO solo con Lanús tiene 450.000”, plantea uno de los jefes comunales que se opone a una competencia que para ellos sería abrir una puerta de Pandora. Creen que puede ser una elección de 300.000 votantes, una cifra que no genera tanto entusiasmo.

“Mientras nuestros socios quieren emular la interna Menem-Cafiero...nosotros vamos a repetir la de Moreau con Terragno”, sostiene un dirigente radical de amplio conocimiento de la dirigencia de su partido. Y recuerda la interna intrascendente de Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno para las presidenciales de 2003 en el peor momento partidario luego de la caída de Fernando De la Rúa.

“Gerardo sabe de esto. Que sea abierta es un titular y una manera de facilitar la compra. En esta interna los independientes son los votos que le compras a los intendentes peronistas”. Evidentemente no parece sencillo que Morales y sus aliados logren el consenso mayoritario. Necesitarían, por lo menos el apoyo de Evolución, pero Emiliano Yacobitti no está convencido. No tienen apuesta nacional que los entusiasme.

La mayoría de los críticos de las internas abiertas consideran que es una forma de sacar de la cancha a Facundo Manes o invitarlo amablemente a jugar como candidato a gobernador, cargo que no lo seduce. En la UCR la pelea más interesante pasa hoy por la provincia de Buenos Aires.