Los tres grandes problemas que preocupan al candidato favorito de Cristina Kirchner

La presunta renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a postularse como candidata en las elecciones del año próximo, volvió a poner en escena a quienes la vicepresidenta quiere impulsar como sus candidatos presidenciales. Uno de ellos es el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, que en las últimas semanas redobló sus esfuerzos en desprenderse de sus atributos camporistas para posicionarse como un jugador 'potable' en el 2023.

Sin embargo, la suerte de 'Wado' de Pedro parece haber cambiado luego de la filtración de los chats entre jueces, fiscales, agentes de inteligencia y funcionarios del gobierno porteño por el viaje a Lago Escondido, una denuncia fuertemente impulsada por el kirchnerismo y con la que Cristina Kirchner intentó disuadir a la sociedad ante su inminente condena en la causa Vialidad.

"En los chats, el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, le ofrece al resto del grupo, cuando están buscando cómo zafar de la filtración de la información del viaje, hablar con sus 'paisanos de Mercedes'. ¿Quiénes son los que podrían tener la capacidad de resolverle un problema a estos jueces caracterizados por Cristina como una 'mafia', a directivos del Grupo Clarín y a dos funcionarios de Larreta? Serían Wado de Pedro y su medio hermano, Gerónimo Ustarroz, que son los íntimos amigos de la familia Mahiques, porque todos vienen de Mercedes", señaló el periodista Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, del canal LN+.



En ese sentido, Pagni se pregunta si "hay un túnel entre Wado de Pedro y los enemigos de Cristina", tal como sugieren los mensajes de Mahiques.

Por otro lado, el conductor reveló otro problema de Wado de Pedro: la pésima relación del Gobierno nacional con Clarín, empeorada tras el último ataque directo del kirchnerismo al principal conglomerado de medios de comunicación de la Argentina. "El Gobierno ha vuelto, en una especie de regresión al conflicto con el campo, a poner al multimedio como el culpable de todos sus males. Y a Héctor Magnetto como una especie de genio maligno, que maneja todos los planos de la realidad, tanto que Cristina pide que él la meta presa".

"De Pedro es el director por parte del Estado en Telecom, que es la gran empresa del Grupo Clarín. La empresa es acusada por el Gobierno, y sobre todo por Cristina Kirchner, de haber pagado ese viaje a Lago Escondido, con una peculiaridad: el kirchnerismo está tratando de ir contra Telecom al afirmar que es una empresa que cotiza en Nueva York y que tendría que ver con el pago del viaje. Pero eso no está demostrado todavía, y no se sabe si se va a poder hacerlo porque son cosas que aparecen en un chat obtenido ilegalmente, que no puede ser usado como fuente judicial", señaló.

Debido a esta acusación, el ministro del Interior quedó en una posición incómoda al tener que tomar determinaciones rigurosas dentro de la empresa como representante del Estado.

Por último, Pagni expuso otra arista que inquieta a De Pedro: "Si uno se introduce en la fiscalía federal de Bariloche, que es donde se investiga este viaje, aparece el abogado Gustavo Révora, quien es el primo del ministro y prosecretario de la fiscalía. ¿De qué lado está De Pedro? ¿Ayuda o perjudica a los Mahiques? Es una ambigüedad que le debe generar una preocupación a Cristina Kirchner".