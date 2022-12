Eufórico festejo de Mauricio Macri por el pase de la Selección argentina a la final

El expresidente y referente del PRO Mauricio Macri celebró en sus redes sociales la victoria de la Selección argentina contra Croacia y el pase a la final del Mundial de Qatar 2022. "Un orgullo verlos representar el deporte argentino", sostuvo el ex jefe de Estado que se encuentra en Doha, Qatar, en carácter de titular de la Fundación FIFA, y que en último tiempo había sido atacado en redes sociales por "ser mufa".

"¡VAMOS ARGENTINA! ¡¡¡ESTAMOS EN LA FINAL CARAJO!!! Felicitaciones muchachos, gran partido. Jugaron con autoridad y fútbol. Un orgullo verlos representar el deporte argentino", señaló Macri en su cuenta de Twitter.

Mauricio Macri había sido tildado de "mufa" luego de que la Selección perdiera en su debut mundialista frente a Arabia Saudita, encuentro en el que estuvo presente.

En ese sentido, este último lunes -un día antes de la semifinal- aseguró que le "resbala" que lo "tilden de mufa", a la vez que indicó que desde hace rato viene "aguantando la agresión del kirchnerismo", movimiento político que "hace eso con todo el que piensa distinto".

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, el exmandatario que se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, añadió: "No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto".