Especulación y desconcierto: el Frente de Todos accionó una media de emergencia

Luego del renunciamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la condena por la Causa Vialidad, el mundo de la política y los dirigentes del Frente de Todos desconocen la decisión trascendental que tomará la exmandataria, de cara a las Elecciones 2023.

En este marco de incertidumbre electoral, el programa que se emite por MDZ Radio "La Mesa del Poder" analizó la cumbre de la liga de gobernadores peronistas, que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, los periodistas de MDZ abordaron "la apuesta de Sergio Massa sobre el blanqueo de capitales, que ingresará en los próximos días al Congreso".

El cónclave de la liga de gobernadores del peronismo

De cara al 2023, el peronismo activó el debate interno tras el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata por el Frente de Todos. Los gobernadores peronistas y la primera línea de la Confederación General de Trabajo (CGT) se congregaron en el Consejo Federal de Inversiones, para unir posiciones y debatir acerca de los posibles nombres que competirán por una banca presidencial el próximo año. Al respecto de esto, Rubén Rabanal piensa todo lo contrario y argumentó que "el objetivo de la cumbre peronista fue debatir acerca de que mecanismo activar, para que la coalición sobreviva a los próximos meses".

"Creo que acá de candidatos nadie estuvo hablando, sino de lo que hablaron es de supervivencia. Entonces, la estrategia del Frente de Todos es ´vamos a seguir unidos, tenemos que seguir y no se puede desarmar´. Con lo anterior, digo que no se pueden desarmar porque no pueden volver a la previa el video de Cristina, cuando juntó a gobernadores, Alberto y ella armaron una fórmula. Tienen conciencia que a esa no pueden volver porque en los primeros años de Cambiemos, los gobernadores comieron de la mano de Mauricio Macri", sostuvo el periodista de MDZ.

Blanqueo de capitales: la apuesta de Sergio Massa que ingresará al Congreso

El ministro de Economía, Sergio Massa, definió los detalles del proyecto de ley que busca la "exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional". En otras palabras, la iniciativa instituye un nuevo blanqueo de capitales con el que el Gobierno nacional trata de captar dólares de los argentinos en el exterior.

A pesar de que las relaciones entre el oficialismo y los legisladores de Juntos por el Cambio están cristalizadas por la conformación del Consejo de la Magistratura, Rabanal supone que "la resolución será apoyada por la oposición, pero el Gobierno nacional tendrá que demostrar confianza a esos futuros nuevos contribuyentes, cosa que hasta hora no han podido demostrar en este tiempo".

"Da la sensación que la oposición debería por lo menos dialogar con el oficialismo. Les están hablando y no le están planteando traer una plano volador desde Marte, sino que le están planteando algo parecido en cuanto a la técnica, a lo que hizo Macri. Hay que reconocer que el proyecto es distinto, el momento es otro y los potenciales beneficiarios también lo son. Pero es algo parecido a lo que Cambiemos gestionó en su momento", aseveró y argumentó que es posible que Juntos por el Cambio votó a favor porque tienen el visto positivo de Mauricio Macri.

Y agregó: "En el medio de esto se enrareció todo porque un blanqueo lo que necesita confianza. Es ahí donde el Gobierno le puede ir mal ya que necesitas a la persona que tiene la plata que confíen en las instituciones para entienda que no lo están metiendo en una jaula el día siguiente".

Blanqueo de capitales: tratamiento en Diputados y Senadores

Pese que las relaciones en el Congreso no están en su mejor momento, "el proyecto de blanqueo de capitales tendrá libre tratamiento en el Senado porque será apoyado por lo gobernadores, pero será complicado la votación en Cámara de Diputados", expresó Alejandro Cancelare.

"En diputados que son más libres pensadores, se complica más el tratamiento. Esto se remite a que hay interlocutores válidos porque no hay personas que pueda darle a los bloques opositores herramientas con el fin de justificar el voto que puedan justificar un voto. Florencio Randazzo impone su criterio algunas veces y otras lo impone Graciela Camaño por lo cual ahí tenés el bloque de Consenso Federal que no te votará", detalló.

Además, añadió: "Después en Juntos por el Cambio entre radicales, miembros del PRO y librepensadores tampoco es fácil de alinear la tropa. Por último te quedan los otros bloques que son los contestatarios de todo los proyectos".

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Alejandro Cancelare, Beto Valdez y Rubén Rabanal. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.