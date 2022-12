El duro mensaje de José Luis Espert contra Sergio Berni por la provincia de Buenos Aires

El diputado de Avanza Libertad y pre-candidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert, aprovechó los 201 años de la policía de la provincia de Buenos Aires para dedicarle un duro mensaje al ministro de Seguridad de dicha provincia, Sergio Berni. El economista liberal destacó las malas condiciones bajo las cuales trabajan los policías y prometió realizar estrictas modificaciones bajo su gestión.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

José Luis Espert publicó un video en Twitter bajo el siguiente mensaje: "¡Felices 201 años a la Policía de la Provincia de Buenos Aires! Todo mi reconocimiento y admiración a su abnegada labor".

El economista liberal aprovechó para criticar la gestión actual de Sergio Berni: "Feliz 201 para la policía de la provincia de Buenos. Es un día muy especial y yo me quiero solidarizar con ellos y empatizar. Lamento sus malos salarios, sus comisarias que son verdaderas letrinas, sus chalecos anti-balas vencidos, sus patrulleros que se caen a pedazos".

El diputado luego destacó su labor como pre-candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y prometió lo siguiente: "Todo eso tenemos que cambiarlo y además tenemos que volver al sistema piramidal de mandos con doble escala a fondo. Por el lado de la Justicia se requiere una baja en la idea en imputabilidad en los 14 años y para los reincidentes del delito habrá cadena perpetua. Eso con esfuerzo lo vamos a lograr".

¡Felices 201 años a la Policía de la Provincia de Buenos Aires! Todo mi reconocimiento y admiración a su abnegada labor uD83DuDE94uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/SwgX3qMbaQ — José Luis Espert (@jlespert) December 13, 2022

El legislador está encaminado a presentarse como el candidato liberal de la provincia bonaerense. Asimismo, éste todavía no realizó ningún acuerdo electoral y continúa sin otro apoyo estructural externo hasta el momento. El desencuentro sufrido con el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, sigue por la misma línea a pesar de que se rumorea cierta mejoría en la relación.

Juntos por el Cambio circula cerca del radar de José Luis Espert pero por el momento no hay nada concreto. "Con José Luis hay acuerdo de palabra pero no hay nada firmado aún. Entonces no hay nada en el fondo. Hasta que se firme no se hace", le reveló una fuente dura del PRO a MDZ.

El economista liberal habló bien del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hace un tiempo y generó dudas en su militancia liberal dura. "Larreta. Buen alcalde, ¿buen presidente", declaró en una entrevista mano a mano. El futuro del diputado -entonces- ronda la incertidumbre respecto a los arreglos que se podrían venir.