El pastor Hector Bonarrico develó a qué será candidato en 2023

El pastor Héctor Bonarrico será candidato a gobernador en 2023. “Seré una alternativa para todos aquellos que quieran votar algo distinto a los partidos tradiciones”, sostuvo en diálogo con MDZ. El pastor quedó este año en medio de dos causas judiciales -que fueron luego archivadas- por haber recibido un subsidio del Gobierno provincial de 18 millones de pesos para supuestos fines electorales, de acuerdo a lo que la acusación que el propio Ejecutivo provincial hizo contra él. El próximo año, se presentará a elecciones con su partido Masfe (Movimiento Acción Social y Federal) pero no será parte de una alianza con el radicalismo ni con el peronismo, según afirmó.

Bonarrico está muy activo por estos días, preparando su candidatura. Para el sábado próximo prepara una convocatoria para jóvenes del partido a las 17 en la calle Vicente López al 443, de Ciudad. “Ya se probó que todo lo que se denunció fue una falacia, una mentira, que sólo querían manchar mi imagen. Yo le he rogado a Dios por quienes me denunciaron. Me sorprende que abogados de la talla del PJ –quienes hicieron la denuncia contra el Gobierno- y de la UCR -que lo denunciaron a él- hicieran una denuncia tan boba, dijera Messi. Nunca tuvo consenso legal. No tenía nada. Ahora, lo que me queda, es que toda la población sepa que todo fue una mentira. Mi familia sufrió mucho, mi esposa es de muy bajo perfil. A mis nietos les decía en la escuela que yo me había robado dinero”, sostuvo el ex senador provincial en diálogo con este diario.

El escándalo se destapó en mayo de este año cuando se publicó en el Boletín Oficial un convenio entre el ministerio de Gobierno y la Fundación Acción Social presidida por Bonarrico. En el texto se estableció la entrega de un subsidio de 9 millones de pesos para el 2022 y al menos otros 9 millones de pesos para el 2023 con el objetivo de que la fundación llevase adelante gestiones sociales y mejoras en sus templos. Al ser consultado al respecto en MDZ Radio, Bonarrico dijo abiertamente que el subsidio fue parte de un acuerdo electoral con el partido Masfe antes de los comicios legislativos del 2021. Luego, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó una denuncia contra el gobierno provincial por averiguación de delito. Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez decidió derogar el decreto que autorizaba el subsidio y procedió a denunciar al pastor. A fines de octubre la Justicia archivó la denuncia por considerar que no hubo delito.

El pastor fue senador provincial durante cuatro años, desde 2017 hasta el 2021. Llegó a la Legislatura por Protectora, cuando se presentó José Luis Ramón como candidato a diputado nacional y quedó como tercera fuerza. Es decir que ingresó a la Legislatura como opositor al Gobierno provincial de Cambia Mendoza, cuyo gobernador en ese momento era Alfredo Cornejo. Luego, se convirtió en un aliado a través de su partido Masfe. Sin embargo ahora, con su candidatura a gobernador no quiere ir en alianza con ningún partido tradicional. “No vamos a ir ni con el radicalismo ni con el peronismo si algún otro partido chico quiere sumarse, bienvenido, pero no iremos con los partidos tradiciones”, confirmó.

El partido Masfe ya renovó sus redes- incluso ya utiliza Tik Tok- y arranca la campaña muy confiado. “Nosotros- por los cristianos- somos el 20% pero cuando yo fui senador representé a mucha más gente porque defendí valores universales”, advirtió Bonarrico. Por lo tanto, el pastor advirtió que apunta a elevar ese piso de votantes que le considera les es propio, que casualmente es coincide con el histórico piso del partido justicialista en la provincia.